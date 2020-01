Sondaggi politici/ Centrodestra in orbita 50%, Pd+M5s “solo” al 35,9%

Le elezioni Regionali si avvicinano ed è tempo di dare uno sguardo ai sondaggi politici elettorali, considerando la rapidità di cambiamento degli orientamenti di voto al giorno d’oggi. Come vi abbiamo raccontato, presto si tornerà alle urne in Emilia-Romagna e in Campania, ma non solo, e l’elettorato è decisamente parcellizzato. La Supermedia Youtrend per La7 ha evidenziato come il Centrodestra resti vicino a quota 50%: la Lega si conferma primo partito con il 31,2% dei consensi, seguita da Fratelli d’Italia (10,6%) e Forza Italia (6,5%). Nonostante la crescita dem, invece, l’alleanza Partito Democratico-Movimento 5 Stelle non sfonda: 35%, con i primi al 18,7% ed i secondi al 16,3% (persi dieci punti percentuali nel giro di un anno). Dati non degni di nota neanche per Italia Viva: la nuova creatura di Matteo Renzi non va oltre il 4,8%.

SONDAGGI POLITICI, IL “CASO” TOLO TOLO

Sondaggi politici ma non solo: negli ultimi giorni ha tenuto banco il “caso” Tolo Tolo. Parliamo del film di Checco Zalone, protagonista sui social network di un grande dibattito: è un film di Sinistra? Oppure è un film di Destra? Pro accoglienza o a favore dei porti chiusi? Grande caos sul web, l’istituto Noto per QN ha fatto chiarezza sul pensiero degli italiani: il lungometraggio di Luca Medici, che sta ottenendo grandissimi risultati al box office, è da prendere come una performance comica per il 67%. Quasi sette italiani su dieci credono che il film non esprima alcuna posizione politica. Il 35% degli intervistati ha ammesso di aver parlato del film nelle discussioni di fine e inizio anno, mentre solo il 17% crede che Checco Zalona abbia voluto veicolare un messaggio politico attraverso il film.

© RIPRODUZIONE RISERVATA