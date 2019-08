SONDAGGI POLITICI ELETTORALI/ Crollo Lega al 31%, M5s risale ma con Governo Pd..

Meno uno: il Governo Pd-M5s o le elezioni anticipate sono all’orizzonte con la scelta di Mattarella che domani vedrà di nuovo tutti i partiti per le ultime consultazioni e stando ai sondaggi politici elettorali di questa ultima settimana di novità e “consensi” ogni singolo leader ha potuto meditare sul da farsi con tutti i “calcoli” del caso. L’emergenza di un Governo che possa fare la Manovra e tornare a gestire le varie urgenze di nomine Ue e riforme costringerà il Colle ad una decisione rapida e con sicure polemiche da una parte piuttosto che dall’altra: il “polso della situazione” sondato da Carlo Buttaroni (Presidente dei sondaggi Tecné) e illustrato questa mattina al Sussidiario.net riflette già una delle “risposte” più importanti di tutta questa crisi di Governo. La Lega è seriamente indietreggiata, addirittura verso il 31% e assai lontana da quel paventato 40% col quale lo scorso 8 agosto Salvini ha aperto la crisi di Governo per puntare alle Elezioni anticipate. Sempre per le stime dei sondaggi di Tecnè, il Pd al 24,6% e il Movimento 5 Stelle al 20,8% vedono crescere i propri consensi intorno alla possibilità di governare “contro” la Lega e per un nuovo patto che eviti il voto anticipato.

SONDAGGI POLITICI WINPOLL (25 AGOSTO): M5S-PD, COSA DICONO GLI ELETTORI

Ma gli elettori di tutto questo cosa ne pensano davvero? «Forse più a favore del Pd che dei 5 Stelle. Difficile però che sia un vento che gonfierà le loro vele. E molto dipenderà dalla figura che andrà a ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio», ci spiega ancora Buttaroni presentando alcune stime dei sondaggi elettorali politici di Tecnè. Le differenze future e presenti assieme agli scontri del passato non rendono per nulla semplice la trattativa Pd-M5s e questo, alla lunga, potrebbe avvantaggiare la Lega. Nel frattempo, secondo altri sondaggi politici – quelli stilati e pubblicati ieri da Winpoll per il Sole 24 ore – solo 4 italiani su 10 vogliono andare al voto e soprattutto alla domanda se il Governo Pd-M5s può soddisfare i consensi, gli elettori dem hanno risposto Sì per il 62% dei casi, con “solo” il 38% in piena bocciatura dell’asse anti-Lega tra Di Maio e Zingaretti. Stessa domanda ma per gli elettori M5s che invece si dicono ben più “freddi” sulla trattativa, solo il 43% a favore del nuovo Governo di Legislatura.

