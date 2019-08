Sondaggi politici elettorali/ Crisi Governo: Lega ‘2 facce’, 30% o 40% alle Elezioni?

La Lega di Matteo Salvini ad oggi vale più il 30% o il 40% in eventuali prossime elezioni anticipate? I sondaggi politici elettorali di questo ultimissimo periodo, causa una crisi di Governo esplosa poco prima di ferragosto con numerosi analisti ed esperti in vacanza, non aiutano a dipanare la complicatissima matassa sui quali di fatto si è giocato molto di questa anomala situazione politica della Repubblica italiana. Una Lega attorno al 40% (sondaggi Noto, ben prima delle dimissioni del Premier Conte, ndr) è stata molto probabilmente la miccia che ha “acceso” Salvini per tentare la via delle elezioni per quei “pieni poteri” che al momento si allontanano non poco per via delle trattative di Pd e M5s per formare un Governo di emergenza da convincere Mattarella martedì prossimo nelle nuove consultazioni. Dopo i giorni di crisi però la Lega nelle successive intenzioni di voto (i sondaggi politici di Tecné per Repubblica, ndr) è parsa in netto ritardo e “freno” rispetto alle ottime prestazioni fino ad inizio agosto: il 40% si avvicina infatti più ad un 30% (31,8% per la precisione) con Salvini che pare non abbia convinto gli elettori nell’aprire la crisi di Governo.

SONDAGGI POLITICI, LA SFIDA TRA PD E M5S

Per tutti questi motivi lo stesso leader della Lega resta a “metà” nella convinzione di spingere verso Elezioni o con una possibile e clamorosa nuova maggioranza gialloverde con le costanti “lusinghe” che nelle ultime ore si infittiscono sull’asse Salvini-Di Maio. A differenza di una Lega che in linea di massima si muove con una “media” sul 35% – in attesa che arrivino nuovi dati e nuovi sondaggi elettorali – Pd e M5s, nel triangolare sul nuovo Governo al momento non subiscono un “netto” freno come ci si potrebbe aspettare (ma vale lo stesso per quanto detto su Salvini, occorre attendere anche i prossimi sondaggi politici di fine agosto, ndr). Rispetto al 22,7% delle Europee, Zingaretti ad oggi raccoglie una leggera risalita verso il 24,6% (Tecnè) mentre per Noto rimarrebbe al 23%, ma prima delle dimissioni di Conte. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, anche qui i dati sono assai discordanti: secondo le ultime rilevazioni dopo la crisi di Governo, il 20,8% sarebbe un netto rientro dopo le difficoltà degli ultimi mesi ma continuano a rincorrersi rumors di sondaggi “riservati” che darebbero invece il Movimento di Casaleggio e Di Maio ben al di sotto addirittura del 10%, in una ipotesi tutt’altro che semplice specie per il prossimo probabile Governo con gli “odiati” piddini.

