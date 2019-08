Sondaggi politici/ Elezioni o Governo tecnico? 23% vuole Lega sola, ma con FI-FdI..

I sondaggi politici di questo periodo di Ferragosto dicono una cosa e una sola: la crisi di Governo “avanzata” dalla Lega non ha convinto appieno gli elettori che, seppur confermando il Carroccio in testa a tutti tra il 36% e il 38% come media generale, non fanno accrescere ulteriormente Salvini di fatto bocciando la sua “mossa” per scardinare quei «No del Movimento 5 Stelle» come accusa in questi giorni il vicepremier leghista. Dopo la mozione di sfiducia paventata a Conte, la Lega resta attorno al 36% (ultimi sondaggi di Termometro Politico) mentre Pd e M5s non si muovono dalle loro situazioni di “stallo”, i dem al 23% e i grillini tra il 16% e il 18% su scala nazionale. Salvini nelle ultime ore, nonostante i pesanti attacchi di Conte e Di Maio, ha fatto mezza marcia indietro parlando di «possibilità di dialogo» e ha spiegato come i «sondaggi non servono a niente, servono le volontà degli italiani»: ma il ritorno al voto sembra sempre più difficile, con le “trattative” M5s-Pd che invece si infittiscono secondo diversi retroscena ancora oggi sui quotidiani italiani.

TERMOMETRO (10 AGOSTO): ELEZIONI? 23% VUOLE LEGA DA SOLA

L’impressione è che prima della decisione di Mattarella, cui spetta comunque l’ultima parola, saranno le mosse in Senato il prossimo 20 agosto a definire la crisi di Governo: ritorno ad un Conte Bis con più ministri della Lega (magari Tria commissario Ue e Giorgetti all’Economia, come auspica Bobo Maroni, ndr); oppure accordo Renzi-Di Maio per Governo di legislatura; solo in terza ipotesi le Elezioni anticipate. In questo frangente, i sondaggi politici di Termometro stabiliscono i “consigli” che l’elettorato di Centrodestra manderebbe al leader del Carroccio. «Secondo lei la Lega dovrebbe fare alleanze o andare sola?», si chiede nel sondaggi e le risposte vedono una buona fetta (il 29%) che non sa/non si esprime, mentre il 23,5% consiglia Salvini di andare da solo senza i vecchi compagni del Cdx. Il 17,4% spinge per accordo con Giorgia meloni mentre il 17,2% accetta una coalizione FI-FdI-Lega come nei territori regionale, al limite anche con l’aggiunta del partito di Toti sul quale però Berlusconi ha già messo un “veto”. Restano però i dati delle intenzioni di voto dove Salvini, pur in testa ai sondaggi, da solo ad oggi non avrebbe la maggioranza assoluta e dunque avrebbe sì bisogno dei suoi “alleati” dichiarandosi conclusa la possibile alleanza con i 5Stelle (qualora si andasse effettivamente al voto anticipato).

