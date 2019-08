Sondaggi politici/ Vola Lega: 49% spinge per le Elezioni. M5s, a chi il post-Di Maio?

È giornata di Ferragosto e anche la politica, se si eccettua l’emergenza della Open Arms, si è preso un “giorno di pausa” dalla bagarre della crisi di Governo: i sondaggi politici espressi pochi giorni fa da Termometro Politico, oltre che confermare il buon viatico di consensi della Lega di Matteo Salvini ha provato ad interrogarsi sul immediato futuro delle prossime settimane tra possibili Elezioni anticipate indette, Governo tecnico e rebus-Manovra. Dopo l’apertura della crisi voluta dalla Lega, le discussioni in Senato hanno raffreddato almeno fino al 20 agosto la possibilità di una fine anticipata del Governo Conte: i sondaggi di Termometro hanno allora chiesto ai propri intervistati «Ora cosa si dovrebbe fare, andare a elezioni o meglio un altro governo?». Il 49% spinge per andare al voto il prima possibile, seguendo l’intenzione di Salvini e Meloni mentre il 30% appoggia la proposta di Renzi di varare un Governo breve per fare la Manovra e il taglio dei Parlamentari. Solo l’11,6% vorrebbe invece un Governo di fine legislatura tra Pd-M5s-LeU mentre per il 4,6% il Governo centrodestra dovrebbe salire subito al Governo senza andare ad Elezioni.

TERMOMETRO POLITICO (10 AGOSTO): A CHI IL POST-DI MAIO NEL M5S?

Da un lato la Lega e il rebus delle tempistiche sulla crisi di Governo – ieri è arrivata la “tirata d’orecchi” di Giorgetti al suo stesso leader Salvini – ma dall’altra c’è il Movimento 5 Stelle che ha la maggioranza in Parlamento ma non quella dei consensi. Di Maio viene attaccato dalla base prima per l’alleanza con Salvini che avrebbe affossato i grillini negli ultimi mesi, e poi anche per l’ipotesi di alleanza con l’odiato Pd. Va detto che proprio il vicepremier ha sempre escluso questa seconda ipotesi, ricacciando indietro ogni possibile velleità di accordo con Renzi e Zingaretti, ma questo non vale ad esempio per alcune parti del Movimento che un’alleanza con la sinistra dem la vedrebbero molto più volentieri del “Capitano” leghista. Al netto dei retroscena, i sondaggi politici espressi da Termometro Politico provano ad inquadrare anche un possibile futuro lontano da Di Maio per il M5s: «Se non Di Maio chi vedrebbe come candidato premier dei 5 stelle alle prossime elezioni?», viene chiesto dal sondaggio, con gli elettori 5Stelle che rispondono con il Premier Conte come ipotesi principale al 71,4%, mentre Di Battista raccoglie ad oggi il 20,9% delle preferenze. Solo il 3,4% per Roberto Fico, mentre il 2,9% spiega di non voler nessuno dei nomi citati nel sondaggio al posto di Luigi Di Maio.

