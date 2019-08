Sondaggi politici/ Lega 36%, M5s doppiato: crisi Governo, 43% colpa Salvini-Di Maio

Una crisi di Governo e la possibilità di andare alle Elezioni anticipate: in attesa di capire le mosse del Quirinale, leggere i sondaggi politici stilati in questi giorni può aiutare a dare il polso della situazione specie per tutti i partiti che da mesi “inseguono” la Lega di Matteo Salvini ancora saldamente al comando delle operazioni-consenso. Ad oggi, il M5s rimane doppiato dal Carroccio e il Pd non cresce oltre il 23,4%, eppure nei sondaggi pubblicati il 12 agosto ma effettuati subito dopo la crisi di Governo lanciata da Salvini – ovvero il 10 agosto – Termometro Politico ci segnala diversi elementi da tenere in considerazione. La Lega da sola non avrebbe ad oggi la maggioranza, con quel 36% in lieve calo rispetto ad un mese fa, ma avrebbe comunque bisogno dei voti del restante Centrodestra: Fratelli d’Italia in primis con un ottimo 7,1% e Silvio Berlusconi con quel che rimane di Forza Italia, ovvero il 6% su base nazionale. Pd fermo al 23,4% e dilaniato dalla continua frattura interna Renzi-Zingaretti, solo parzialmente ricongiunta ieri durante il voto sul calendario della crisi di Governo: da ultimo, il M5s resta ancorato al 18,2% anche se in lieve rialzo rispetto ad altri sondaggi politici di questo periodo.

SONDAGGI TERMOMETRO (10 AGOSTO): LE COLPE DELLA CRISI

+Europa al 2,3%, La Sinistra all’1,8% e I Verdi al 1,8% rappresentano quel che resta delle intenzioni di voto, troppo poco per rappresentare una valida “stampella” al Partito Democratico per provare ad impensierire la forza elettorale della Lega. I sondaggi politici espressi ancora dal Termometro Politico lo scorso 10 agosto hanno poi provato ad approfondire il tema della crisi di Governo chiedendo agli elettori intervistati quali fossero i principali responsabili/colpe che stanno preparando un autunno infuocato con Elezioni o Governo di transizione che prepareranno una manovra economia tra le più importanti degli ultimi anni. Per il 43,1% le colpe della crisi sono da imputare ad entrambi i partiti di Governo, «rivelati incapaci di governare e ora scappano davanti alle responsabilità»: il 29% ritiene invece che la colpa principale sia della Lega di Matteo Salvini «che vuole interrompere l’esperienza di un buon governo e capitalizzare il consenso». Il 23,5% spiega nel sondaggio che invece è il Movimento 5Stelle ad aver detto troppi no in questo Governo preparando di fatto la crisi del contratto Lega-M5s; da ultimo, la colpa per il 4% è da imputare «ai poteri forti, che impediscono ai governi di fare le leggi e le riforme necessarie, con i ricatti dello spread e del debito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA