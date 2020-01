Sondaggi politici, Elezioni Regionali 2020/ OpenMedia: Lega 30,8%, cresce solo il Pd

Ad una settimana esatta dalle Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria che molto diranno sull’immediato futuro di Governo e opposizione, l’ultima Open-media dei sondaggi politici della settimana appena passata mostra un calo generalizzato di quasi tutti i grandi partiti, ad eccezione di Partito Democratico e Fratelli d’Italia che invece proseguono, i primi nella stabilizzazione al secondo posto come forza politica del Paese, i secondi invece nella costante risalita nella classifica delle intenzioni di voto elettorali a livello nazionale. Mentre ricordiamo i sondaggi politici sulle specifiche situazioni interne a Emilia Romagna e Calabria sono del tutto vietati per il silenzio elettorale imposto dallo scorso 11 gennaio, occorre riflettere sulle percentuali nazionali dei singoli partiti in questi ultimi 7 giorni utili anche per capire dove potrebbe dirigersi il voto locale: la Lega resta al primo posto ma in calo al 30,8%. Salvini punta tutto sulla vittoria della candidata emiliana Lucia Borgonzoni alle Regionali anche per poter frenare il lento ma comunque costante calo di consensi che il Carroccio registra da due mesi di fila; al secondo posto, come già detto, il Pd con il 19,2% e con l’unità interna ribadita da Zingaretti e Franceschini verso un “partito nuovo” da organizzare solo dopo i risultati delle Regionali 2020.

SONDAGGI OPENMEDIA (18 GENNAIO): RENZI ‘RECUPERA’ I VOTI DI FI

Chi invece cala e non di poco è il Movimento 5 Stelle che tra frizioni interne al Governo e crisi tonante nella perdita di parlamentari verso Lega e Gruppo Misto, si appresta alle Regionali del prossimo 26 gennaio con diversi timori e fragilità: i sondaggi politici di Open (che ricordiamo raccoglie la media di tutte le intenzioni di voto degli istituti demoscopici della settimana passata) danno il M5s al 15,8%, quasi mezzo punto di meno rispetto a domenica corsa dovuto al dato minimo e clamoroso registrato da Swg (15,2% a livello nazionale). Mentre si discute sulla leadership di Di Maio interna al Movimento, il calo di 0,6% viene segnalato anche in Forza Italia che scende fino al 6,6% e vede i propri voti “persi” praticamente ugualmente guadagnati da Matteo Renzi. Italia Viva passa dal 3,9% al 4,5%, complice l’opposizione interna al Governo Conte-2 che in questa settimana sempre pagare in termini di aumento consenso. Chi procede invece sempre con vento in poppa è Fratelli d’Italia, la formazione di Giorgia Meloni si conferma in ottimo stato anche nella media dei sondaggi di questi ultimi giorni: 10,6% anche se in almeno 4 istituti (Euromedia, Ixè, Emg, Swg) il dato di FdI si avvicina di fatto all’11%. Chiudono i sondaggi per Azione di Calenda (2,2%), +Europa all’1,9%, Verdi all’1,8% e la Sinistra al 2,5% su scala nazionale.

