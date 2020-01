Sondaggi politici, Elezioni Regionali/ Lega 32%, M5s ko: YouTrend ”too close to call”

Ad una settimana dal voto decisivo delle Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria, gli ultimi sondaggi politici a livello nazionale lanciati da Tecné per l’Agenzia Dire – sebbene non possano in alcun modo rappresentare un test valido per le urne di domenica – raccontano molto di questa ultima settimana appena passata dove il Governo ha fatto ancor di più “passi indietro” sul fronte consenso e la Lega ha invece aumentato il suo vantaggio nelle intenzioni di voto dopo diverse settimane di leggero calo. Nei sondaggi rilevati da Tecnè lo scorso 17 gennaio, il Carroccio torna a crescere e in 7 giorni guadagna un +0,3% salendo fino al 32,2% di consensi nazionali: di contro, il Pd di Zingaretti perde terreno dopo i nuovi scontri interni al Governo su prescrizione e concessioni autostrade e si ritrova al 19.1% con un -0.2% in soli 7 giorni. Chi invece prosegue nella crisi “nera” è il M5s tra lotte intestine e guerra tra alcuni gruppi parlamentari e il leader Di Maio: cala ancora nei sondaggi al 15,3% e si appresta a ricevere nel voto locale una prevedibile delusione in quanto sia in Emilia Romagna che in Calabria il “voto polarizzato” tra le due grandi coalizioni rischia di mandare i grillini sotto il 10% in entrambe le competizioni locali.

SONDAGGI TECNÈ (17 GENNAIO): CROLLA FIDUCIA NEL GOVERNO

Non si arresta invece la crescita di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia, con il 10,7% che avvicina sempre di più la quota mai raggiunta prima dell’11%: i sondaggi politici stilati da Tecné se da un lato “danno” a FdI, dall’altro “tolgono” a Forza Italia, ormai stabile terza gamba del Centrodestra e in discesa all’8%. Chiudono le intenzioni di voto a 6 giorni dalle Elezioni Regionali Italia Viva di Matteo Renzi al 3,7% (calo ancora dello 0,2%), la Sinistra al 2,6%, Verdi all’1,8%, Azione di Calenda al 2,3% e +Europa all’1,7% su scala nazionale. È in generale la fiducia nel Governo Conte-2 a calare e non di poco in questi ultimi sondaggi rilevati lo scorso 17 gennaio: la crisi dell’esecutivo giallorosso si acuisce fino al 69,5% di elettori intervistati che si dicono «senza più fiducia» nell’attuale Governo Pd-M5s-Iv-LeU. La fiducia invece resta attaccata ad uno zoccolo duro grande il 25,8%, mentre è solo il 4,7% a dirsi senza opinione in merito: per i partiti di maggioranza, insomma, non il modo migliore di avvicinarsi al voto delle Regionali del 26 gennaio prossimo, specie per il Pd che si gioca molto se non tutto nelle urne dell’Emilia Romagna. A proposito, fermo restando il divieto assoluto di pubblicare sondaggi politici sulle due Regioni chiamate al voto tra pochi giorni, questa mattina il cofondatore dei sondaggi e studi YouTrend Lorenzo Pregliasco si è limitato a scrivere su Twitter «too close to call»: mutuato dall’americano, è il detto che spiega come due sfidanti elettorali sono troppo “vicini” per potersi esprimere con una previsione certa. Si può dunque tradurre, sfida fino all’ultimo voto: che si tratti dell’Emilia Romagna e non della Calabria è una deduzione che non cade molto lontano dall’albero..

© RIPRODUZIONE RISERVATA