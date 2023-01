SONDAGGI POLITICI/ FdI doppia Pd, M5s 17,6%. Regionali Lazio: Rocca 41%, D’Amato ko

LE INTENZIONI DI VOTO NEI SONDAGGI POLITICI TECNÈ: MELONI DOPPIA IL PD

Secondo gli ultimi sondaggi politici realizzati da Tecné per l’Agenzia Dire – tra il 13 e il 14 gennaio scorsi – il partito più “in fiducia” d’Italia arriva addirittura a doppiare il Partito Democratico: il consenso registrato dai sondaggi elettorali di metà gennaio conferma l’ottimo trend per Fratelli d’Italia e, al contempo, le oggettive difficoltà attuali del partito indirizzato (non senza tumulti interni) verso le Primarie per rinnovare la Segreteria il prossimo 26 febbraio 2023.

PD E CGIL, VIA L'ICONA DELLA NATIVITÀ/ Quella libertà di abortire che nessuno deve “toccare"

Entrando nelle pieghe dei numeri mostrati dai sondaggi politici Tecné, emerge come il partito di Giorgia Meloni ad oggi vale il 31% degli intervistati che si dicono pronti a votare: il Movimento 5Stelle resta la seconda forza del Paese ma con distacco siderale, al 17,6% comunque maggiore del 15,2% raggiunto dal Pd di Bonaccini e Schlein (i due candidati principali in lizza per il dopo Letta). La Lega di Salvini insegue al 9% mentre il Terzo Polo di Calenda e Renzi resta appaiato a Forza Italia con il 7,6% per entrambe le liste. Chiudono le intenzioni di voto Tecné l’alleanza Verdi-Sinistra ancora in calo al 3,5%, PiùEuropa di Bonino al 2,5%, ItalExit di Paragone all’1,8% e tutte le altre liste assieme che non vanno oltre il 4,2% su scala nazionale.

Natività in ospedale, Pd-Cgil: “invito a non abortire!”/ “Rimuoverla da ginecologia”

ELEZIONI REGIONALI LAZIO, GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI: ROCCA ANCORA LEADER, POI…

A meno di un mese dalle Elezioni Regionali nel Lazio, gli ultimi sondaggi politici raccontano una situazione assai complessa per il Centrosinistra: se infatti in Lombardia il candidato Majorino può contare dell’unità di Pd e M5s alle prossime Regionali, nel Lazio Alessio D’Amato (Pd-Terzo Polo) e Donatella Bianchi (M5s) rischiano di “sprecare voti” a vicenda contro il candidato unico del Centrodestra Francesco Rocca. I sondaggi politici realizzati da Izi del 15-17 gennaio confermano le precedenti rilevazioni demoscopiche tenuti fin qui in campagna elettorale: Rocca con tutto il Centrodestra ad oggi dotterebbe il 41,5% delle preferenze, contro il 36,3% dell’ex assessore alla Salute Alessio D’Amato. Fuori dalla contesa invece il M5s di Bianchi che al 18,9% non sembra avere chances di aspirare al post-Zingaretti.

“Conte vuole Tarquinio candidato M5s Europee 2024”/ Fonti M5s su direttore ‘Avvenire’

Per quanto riguarda le singole liste al voto per le Elezioni Regionali del Lazio, sempre i sondaggi politici Izi “rispecchiano” in gran parte le intenzioni di voto nazionali: FdI al 29,7%, Forza Italia 6,8%, Lega 5,2%, Udc 1,3%, Noi Moderati 0,5% e liste civiche per Rocca all’1,9%. Di contro, a sostegno di Bianchi troviamo il 18,7% del Pd, 5,6% per Terzo Polo di Azione e Italia Viva, 3,7% per PiùEuropa, Verdi-Sinistra al 4,4%, Demos 0,9% e liste civiche D’Amato allo 0,9%. Da ultimo, il 17,6% ad oggi voterebbe M5s alle Regionali Lazio 2023 mentre solo lo 0,7% recuperano le liste civiche per Bianchi. Alta sempre l’astensione attorno al 30% di stima regionale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA