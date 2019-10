Sondaggi politici/ Italia Viva: il 69% crede che Renzi stia lavorando “per se stesso”

Torna l’appuntamento quotidiano con i sondaggi politici per cercare di anticipare le intenzioni di voto degli elettori italiani. L’ultima rilevazione significativa è quella di Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, presentata ieri sera in occasione della nuova puntata del programma Di Martedì, su La7. Interessanti sono in particolare i dati riguardanti Italia Viva, il partito fondato poche settimane fa da Matteo Renzi, e che secondo molti potrebbe rappresentare una vera e propria mina vagante per il governo giallorosso (Movimento 5 Stelle più Partito Democratico). Stando all’ultimo sondaggio, il partito dell’ex presidente del consiglio si conferma sui numeri già rivelati in precedenza, al 4.2 per cento, ma secondo il 69% degli intervistati, l’ex premier starebbe lavorando “soprattutto per se stesso”.

SONDAGGI POLITICI: IL PUNTO SU ITALIA VIVA

Solamente una piccola parte, il 12 per cento, è convinta che Matteo Renzi sia al lavoro per un centrosinistra forte, mentre l’8% crede che il partito Italia Viva abbia come primo interesse il Belpaese. Numeri che sicuramente dovranno far riflettere lo stesso ex sindaco di Firenze in un’eventuale ottica elettiva: riuscirà cambiare la percezione del pubblico nelle prossime settimane? Per quanto riguarda la tenuta dell’attuale esecutivo, invece, il 62% è convinto che l’alleanza fra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sia solamente momentanea e destinata a scemare a breve, mentre il 23% è convinto che si possa trattare di una vera e propria alleanza politica: molto dipenderà dalle regionali in Umbria in programma a fine mese. In merito ai singoli partiti, infine, La Lega si conferma come di consueto il primo partito italiano per preferenze, con il 31.2%, seguito dal Partito Democratico, medaglia d’argento con il 20.6%, e a ruota il Movimento 5 Stelle (19.6). Quarta posizione per Fratelli d’Italia con l’8.5% e partito fra i più in crescita in questa fase, mentre Forza Italia completa la top 5 con il 6.9 per cento.

