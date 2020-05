Sondaggi politici/ Lega 27%, Pd ko, FdI +0,5% in 7 giorni. Governo bocciato in maggio

Pubblicità

Meloni al top, Salvini tiene botta, Pd crolla e M5s non sta certo meglio: non grandi “sommovimenti” si segnalano negli ultimi sondaggi politici di Swg a TgLa7, anche se si registra un dato generale di sfiducia in aumento per le truppe giallorosse del Governo Conte, mentre risale la china il Centrodestra attorno che veleggia ben oltre il 40% nazionale. Dopo le polemiche interne al Governo sul caso Bonafede e lo scontro a distanza con Italia Viva, tanto il M5s quanto Renzi ci rimettono dei consensi e calano rispetto a 7 giorni fa: nei sondaggi espressi dalle intenzioni di voto nazionali, la Lega è ancora il primo partito del Paese con il 26,9% (-0,1 rispetto alla scorsa settimana), segue un Pd in netta difficoltà al PD 20,2% (-0,4). Non fa meglio il Movimento 5 Stelle che con il 15,7% registra un -0,3% in 7 giorni, mentre è inversamente salita Giorgia Meloni con FdI al 14,5% (+0,5%, secondo partito per trend in crescita della settimana). Forza Italia al 6,3% fa invece il pieno di fiducia da lunedì scorso e complice il lieve stop della Lega e il calo di Renzi tra i voti centristi, guadagna netto lo 0,6.

SONDAGGI SWG (25 MAGGIO): LA FIDUCIA NEL GOVERNO CALA

Sinistra italiana 3,4% e Italia Viva al 2,7% vedono perdere la stessa percentuale (-0,3) denunciando ulteriormente una difficoltà interna al Governo nella gestione della fase 2 politica: i sondaggi politici di Swg si chiudono poi con il 2,1% (-0,1) di Più Europa, Verdi 1,7% (+0,2), Azione Calenda in ottimo aumento al 2,9% (+0,3), Cambiamo 1,3% (+0,2). Sono però indicativi anche gli altri sondaggi politici presentati sempre ieri da Swg a TgLa7 e che riguardano la fiducia effettiva nell’esecutivo con paragoni tra i medi di maggio, aprile e marzo, i 3 centrali dell’emergenza Covid-19. Ebbene, se in una scala da 0 a 10 il Governo Conte-2 vedeva un ottimo 6,6% al 20 marzo, calava già nettamente al 6% il 24 aprile scorso, fino alla bocciatura sotto la sufficienza (5,9%) alla fine ormai del mese di maggio.

