Sondaggi politici/ Lega leader, crollo Berlusconi al 6,3%: M5s bocciato sul Reddito

Gli ultimi sondaggi politici stilati da Bidimedia sono in leggera controtendenza rispetto alle altre analisi viste in questi giorni, tenendo la Lega di Salvini a livelli più “bassi” – pur sempre in testa al 35%, livelli altissimi comunque rispetto alla storia del Carroccio – e in generale con un minore credito dato dagli elettori a tutti i partiti, nessuno escluso. Il Pd infatti non va oltre al 23,5%, Di Maio invece prosegue nel momento di stallo-crisi del suo Movimento, non supera il 18,1% su scala nazionale. Resta dunque Salvini ancora il vero dominus della politica italiana, con i consensi personali e di partito che crescono con l’avanzare dei tanti casi “mediatici” sull’immigrazione, dalla Sea Watch alla Alex passando per la Alan Kurdi e tutte le Ong che hanno giurato “battaglia” contro il Ministro dell’Interno. Per il resto del Centrodestra, Meloni e Berlusconi continuano la battaglia per il secondo “posto” all’interno della coalizione dietro al Carroccio: la crisi di Forza Italia non ha confini e il 6,3% viene addirittura superato da Fratelli d’Italia al 6,8% di consenso. Gli altri partiti segnano un 2,7% per +Europa, 2,5% per Europa Verde e 1,9% per la Sinistra, tutti dati in tendenza maggiore rispetto alla media degli altri sondaggi politici nazionali.

TERMOMETRO (5 LUGLIO): RDC E OCCUPAZIONE

Da Bidimedia a Termometro Politico, l’analisi dei sondaggi politici sull’attuale situazione dei partiti e del Parlamento al momento segna sempre la Lega come punto di confronto e paragone per tutti gli altri: questo anche perché i diretti concorrenti-rivali, il Movimento 5 Stelle non trova il modo al momento di risalire nei consensi e di recuperare quel 34% che aveva guadagnato nelle Elezioni Politiche 2018. Tra i motivi vi è sicuramente il non decollo del Reddito di Cittadinanza, contestato da tanti soprattutto dagli elettori leghisti, di centrodestra e anche in parte di sinistra. Per il 56% degli elettori, il RdC non sta funzionando e i soldi pubblici stanno venendo sprecati inutilmente perché «non vi è reale incentivo alla ricerca del lavoro», mentre solo il 25% appoggia la misura M5s spiegandola così «i più poveri avevano bisogno di un sostegno finanziario». I nuovi dati sull’occupazione (rapporto Istat di fine giugno, ndr) che per una volta hanno segnato un segno positivo sono l’ultima domanda fatta dai sondaggi Termometro agli elettori intervistati: ebbene, per il 29,6% rappresentanti un ottimo viatico imputabile al Governo «sta ottenendo risultati», ma per il 38% il dato positivo non basta ancora per invertire la rotta della crisi.

