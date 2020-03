Sondaggi politici/ Lega perde 0,5%, Pd 21,4%: coronavirus, Conte ‘convince’ l’Italia

Nella terza Supermedia di sondaggi politici elaborata da YouTrend-Quorum per Agi dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Italia si ha la conferma di come l’epidemia abbia cambiato (travolto) anche la politica: il Centrodestra continua ad essere maggioranza nel Paese ma con una leadership sempre meno “forte” della Lega di Salvini, in costante calo dall’inizio della pandemia. Di contro, il Pd aumenta stabile i suoi consensi settimana dopo settimana incamerando la “fiducia” in Conte molto più che il partito in teoria di riferimento del Premier, ovvero il Movimento 5 Stelle. Entrando nel dettaglio dei numeri prodotti dalla Supermedia dei sondaggi (che raccoglie come sempre la media di Demos, Emg, Ixè, Noto, Swg e Tecné) il Carroccio soffre ancora con n 28,95 che registra perdita in due settimane dello 0,5%; insegue il Pd di Zingaretti al 21,4%, guadagno opposto dello 0,5%. Al terzo posto resiste il Movimento 5 Stelle al 14,4%, sostanzialmente stabile rispetto alle ultime rilevazioni: non avviene il sorpasso, ma potrebbe essere all’orizzonte, con Fratelli d’Italia che insegue al 12,9% dopo altra crescita dello 0,2% per Giorgia Meloni.

SONDAGGI SUPERMEDIA (26 MARZO): LA POPOLARITÀ DEL PREMIER CONTE

Soffre e resta la terza “gamba” del Centrodestra Forza Italia al 6,2%,, fa ancora peggio Italia Viva di Matteo Renzi che non arresta la crisi e si piazza al 3,4% perdendo ancora lo 0,4% rispetto alla Supermedia dei sondaggi politici di due settimane fa. La Sinistra si conferma partito “gradito” in questa crisi da coronavirus, con il Ministro Speranza che fa attestare l’ex LeU al 3,%, concludono le intenzioni di voto Più Europa al 2%, Azione al 1,9%, Verdi al 1,9%. Un’altra tendenza particolarmente importante nella rilevazione YouTrend dell’ultima settimana è la costante crescita di popolarità del Premier Conte: conferenza stampa in piena notte, decreti ogni settimana, misure sempre più dure e lavoro praticamente fermo per milioni di italiani non hanno avuto l’effetto di diminuire il consenso sul Presidente del Consiglio, tutt’altro. Per i sondaggi Demos la fiducia in Conte era al 52% prima della crisi coronavirus ed è invece salita al 72% nel pieno della pandemia; per i sondaggi Ixé invece la fiducia era più bassa prima della crisi (39%) ma il balzo resta prodigioso, oggi infatti segna al 51%.



