Sondaggi politici/ Lega perde ancora, boom Pd 21%: Meloni 12,2% ‘tallona’ M5s

Nei sondaggi politici espressi lo scorso 14 febbraio da Tecné (per l’Agenzia Dire, ndr) iniziavano ad emergere le prime “avvisaglie” dello scontro poi consumato tra Conte e Renzi in tutto il fine settimana, con tanto di salita al Colle del Premier per discutere con Mattarella sulla tenuta del Governo giallorosso. Per ora la maggioranza “regge” anche se su prescrizione e Autostrade potrebbe rischiare forte – almeno con lo schema Pd-M5s-LeU-Italia Viva – ed è per questo che a Palazzo Chigi si stanno studiando tutte le soluzioni possibili. Nel frattempo, le intenzioni di voto raccontano un periodo abbastanza particolare per entrambe le “compagini” contrapposte: da un lato il Centrodestra cala nella parte leghista ma cresce in quella “meloniana”, dall’altra il Governo giallorosso è tutt’altro che unito e su M5s e Italia Viva soprattutto pesa un’alleanza non piaciuta e con ogni probabilità non rinnovata nel prossimo futuro. In mezzo i sondaggi danno i “numeri” e spiegano più di quanto si possa raccontare: la Lega di Salvini cala ancora, dal 31% al 30,6% in una settimana, pesando forse il “caso Gregoretti” che manderà a processo l’ex Ministro degli Interni. Di contro, un super Pd cresce ancora e dal 20,4% arriva fino al 20,8% riacquistando posizioni viste appena dopo il voto delle Europee 2019 (ma in quel caso c’era ancora Renzi all’interno dei Dem).

SONDAGGI TECNÈ (14 FEBBRAIO): CRESCE FIDUCIA NEL GOVERNO

Sondaggi politici pessimi invece per il Movimento 5 Stelle che, nonostante la manifestazione di piazza che ha riacceso l’appoggio di parte dell’elettorato per Bonafede, Crimi e Di Maio, non concede speranze per l’immediato futuro: il 13,5% rappresenta uno dei punti più bassi del consenso pentastellato, specie perché dietro arriva come un treno Fratelli d’Italia con il 12,2% e con i voti “rubati” ai grillini (lo 0,3% in soli 7 giorni). La Meloni è sempre più seconda forza non marginale della coalizione di Centrodestra, anche perché Forza Italia non cresce più e si ferma al 7,3% con altro 0,2% perso in una settimana. Chiudono i sondaggi Tecné per l’Agenzia Dire Italia Viva di Renzi che guadagna qualcosina nella settimana di massimo protagonismo dell’ex Premier (4%), la Sinistra al 2,6%, Azione di Calenda al 2,3%, +Europa all’1,9% e Verdi all’1,7%. Cresce, seppur di poco, la fiducia generale per il Governo Conte-2: rispetto al 7 febbraio scorso, i giallorossi vengono promossi dal 26,4% degli intervistati Tecné, mentre a bocciarli resta un importante 68% degli italiani, dato che però è in calo dello 0,8% rispetto alla scorsa settimana.

