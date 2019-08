Sondaggi politici/ “M5s sotto 10’%”: dato choc avvicina Governo Grillo-Pd anti Lega

È il giorno della “parlamentarizzazione” della crisi di Governo e in assenza di sondaggi politici “ufficiali” dei principali istituti nazionali, sono i dati “nascosti” giunti sulle scrivanie di alcuni partiti a “smuovere” le acque verso direzioni fino a qualche settimana fa del tutto impossibili anche solo da immaginare. Salvini al voto ci andrebbe subito, capitalizzando una maggioranza tanto alla Camera quanto al Senato se si avviasse con la coalizione “vecchio stampo” Lega-FI-FdI, mentre il Movimento 5Stelle pagherebbe e tanto in termini di consensi: già è passato dal 34% al 27% in un solo anno tra Politiche e Europee, ma secondo un sondaggio anticipato oggi da TPI e riferito proprio al Movimento fondato da Casaleggio e Grillo i 5Stelle sarebbero addirittura sotto il 10% nelle ultime “segrete” rilevazioni. «Sondaggi riservatissimi, arrivati pochi giorni fa sulla scrivania di Davide Casaleggio. Secondo queste rivelazioni, infatti, il M5S sarebbe accreditato tra il 7 e l’8 per cento, ben lontano da quel 17 – 18 per cento stimato dai sondaggi “ufficiali”», scrivono oggi i colleghi del “The Post Internazionale”; si può evincere così uno spazio di “manovra” assai ridotto per Di Maio e Grillo che starebbero per questo motivo affrettando le trattative con i dem per un Governo anti-Lega.

TERMOMETRO POLITICO (20 AGOSTO): I 3 SCENARI AL SENATO

Oggi parlerà Conte in Senato (alle ore 15, qui tutti i possibili scenari) e renderà chiaro quali saranno le prossime mosse di questa anomala crisi di Governo: in attesa però, i sondaggi politici e i “sentiment” degli addetti ai lavori si muovono dietro le dichiarazioni ufficiali dei principali protagonisti. Di Maio ha infatti rifiutato ogni trattativa con Renzi e Boschi (ma non col Pd, ndr) mentre anche sulla sponda dem, Zingaretti aspetta le mosse di Conte prima di capire cosa fare in “tandem” con il Quirinale. In attesa di capire quali siano però le vere mosse politiche all’orizzonte, la casa di sondaggi Termometro Politico ha stilato tre principali scenari per la crisi di Governo dopo l’intervento di Conte oggi pomeriggio al Senato: prima ipotesi è l’opzione Elezioni anticipate, con la Lega e tutto il Centrodestra che spingono per le urne di fine ottobre. Pd e M5s al momento preferirebbero un Governo “di transizione” per fare la Manovra e tenere Salvini “a bada” per qualche mese fuori da Palazzo Chigi, per questo nasce la seconda ipotesi ovvero un accordo – magari per un Governo di legislatura come auspicato da Prodi e l’area di Franceschini – tra Movimento 5Stelle e Pd in quell’asse Grillo-Renzi attaccato in queste ore da Salvini in ogni intervista/intervento possibile. Terzo e ultimo scenario possibile quello più anomalo ma perché no, non scartabile del tutto: un Conte “bis” con rimpasto tra Lega e M5s e un mandato a tempo per alcuni punti del nuovo contrato gialloverde.

