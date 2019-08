Sondaggi politici, crisi Governo/ 50% con Salvini: voto subito, bocciato asse Pd-M5s

Nei sondaggi politici stilati a fine luglio ma pubblicati a Ferragosto da Analisi Politica per Libero Quotidiano forse si affronta la domanda più interessante di tutta questa intera fase di “folle” crisi di Governo tra Lega e M5s con lo “zampino” più che interessato del Partito Democratico di un redivivo Matteo Renz. Si è chiesto agli elettori intervistati «Se dovesse cadere l’attuale governo Lega-Movimento 5 Stelle, per l’Italia sarebbe meglio...» ed è qui che forse si gioca la vera battaglia dei consensi, con il 50% che di fatto si dice “d’accordo” con Matteo Salvini e con l’intera linea del Carroccio. Un intervistato su due infatti risponde «Fare subito nuove elezioni politiche, per verificare la volontà dei cittadini»; niente accordi “di palazzo” o Governi di legislatura tra Di Maio e Renzi-Zingaretti, questa opzione è scelta “solo” dal 14% con specifica «Formare un nuovo governo politico, di centrodestra o centrosinistra, con le nuove maggioranze che ci sono in parlamento». Il 18% invece sostiene di voler Affidare ad una personalità riconosciuta, come ad esempio Mario Draghi, «un governo di unità nazionale per garantire la stabilità del paese».

ANALISI POLITICA (15 AGOSTO): LE INTENZIONI DEI PARTITI

Bene, ma i singoli elettori dei singoli partiti cosa dicono in questi sondaggi politici di stretta attualità? Qui la partita si fa ancora più interessante visto che come noto le posizioni e le “mosse” dei vari protagonisti – Salvini, Conte, Renzi, Di Maio e lo stesso Mattarella – potrebbero modificarsi o riflettersi a seconda di come il “consenso” del momento. Ebbene, sul fronte Lega gli elettori sono convinti “solo” al 55% di voler andare subito al voto, dunque non proprio un fronte compattissimo attorno al proprio leader Matteo Salvini. Chi si dice ancor più convinto di tale opzione sono gli elettori di Forza Italia (56%) e sopratutto quelli di Fratelli d’Italia che con la leader Meloni sperano in un Governo a 2 Lega-FdI (73%). A volere le urne anche il 39% del M5s, il 50% di LeU e il 41% del Pd, dunque non convinti per nulla neanche loro del Governo di legislatura ipotizzabile Zingaretti-Di Maio; per tale opzione si schierano il 20% dei grillini, il 18% dei dem e l’8% di LeU, mentre il 20% di Forza Italia, il 15% di Fdi e il 15% della Lega sceglierebbe un immediato Governo di centrodestra in Parlamento (anche se i numeri in realtà non ci sarebbero). I sondaggi politici di AnalisiPolitiica si concludono con le singole “desiderata” su un Governo tecnico: lo vuole il 17% dei M5s, il 32% del Pd, il 22% di FI, il 10% di FdI e un basso 10% degli elettori del Carroccio.

