Sondaggi politici/ Open-media: Lega al 32,8%, calo M5s, Meloni sfiora il 10%

I sondaggi politici della scorsa settimana, quantomeno quelli espressi dai principali istituti demoscopici italiani, sono stati raccolti dai colleghi di Open nella “supermedia” settimanale dove si rilevano diversi elementi interessanti: intanto la Lega che va in leggera flessione dopo il “boom” post-Elezioni in Umbria, poi il M5s che perde ancora voti come fosse un’emorragia senza fine e il Pd che invece “regge” nonostante la lotta intestina al Governo Conte-2 con Di Maio e lo stesso ex Premier Matteo Renzi. Va detto che nei sondaggi raccolti ancora poco si sente l’effetto Ilva che invece sarà decisivo nelle rilevazioni dei sondaggi di questi giorni, con il Governo giallorosso che rischia forte dopo il caos generato dall’annuncio di recesso contrato di ArcelorMittal: la Lega resta in zona 33% (32,8%) anche se frena leggermente dovuto al sondaggio di Izi che in settimana dava gli alleati del Centrodestra molto più in forma e un Carroccio “fermo” al 28,6%. Guardando però a tutti gli altri sondaggi politici, con Salvini dato quasi sempre al 34% la sensazione è che la maggioranza sia più schierata su questa seconda rilevazione piuttosto che sull’unica espressa da Izi.

SONDAGGI OPEN-MEDIA (9 NOVEMBRE): FLESSIONE LEGA, MA…

Il Pd resta invece al 19% nei sondaggi politici della Open-media e tenendo conto del 4,8% di Renzi con la sua Italia Viva, la sommatoria terrebbe il Centrosinistra alla quota più o meno guadagnata alle ultime Elezioni Europee, il che conferma uno stato di “stallo” nonostante le difficoltà del Governo con M5s e con l’imminente Manovra in arrivo. Movimento 5 Stelle in crisi, perde ancora terreno nella media e si abbassa al 17,4% confermando tutte le problematiche già emerse nelle scorse settimane; sempre osservando i sondaggi raccolti tra Swg, Tecnè*, Piepoli, Ixè, Index Research, Emg, Demopolis, Izi, si scopre come ormai Fratelli d’Italia abbia raggiunto la quota 10%, con Meloni che chiude al 9,2% in netta ascesa. Nonostante le crisi interne tra Berlusconi e Carfagna, Forza Italia resta a galla con un 7,1% di media, battendo ancora di parecchio Italia Viva dei renziani ex-Pd. Al 2,1% chiudono le intenzioni di voto la Sinistra, al 2% +Europa di Bonino-Dalla Vedova e l’1,7% dei Verdi.

