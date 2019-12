Sondaggi politici/ Crollo Lega-M5s, top Meloni al 10,4%: Emilia Romagna, Pd al 46,5%

Cala ancora e non di poco la Lega di Matteo Salvini negli ultimi sondaggi politici visti ad Agorà e condotti da Emg Acqua: a far comunque sorridere il suo leader però non è solo il primo posto star-consolidato nelle intenzioni di voto ma anche il fatto che tutti gli altri grand partiti sono in perdita in maniera simile, se non peggio, del Carroccio. Il caos sul Mes, sulla Manovra, addirittura sulla prescrizione e i drammi aziendali di Ilva e Alitalia non stanno facendo bene né al Governo Conte, in costante perdita, né allo stesso Salvini che deve cedere qualche volto a discapito soprattutto di Fratelli d’Italia, l’unico vero partito in crescita in questi ultimi sette giorni (e non è la prima volta che accade da ottobre a dicembre, ndr). Lega al 32,5% sette giorni fa, oggi perde lo 0,5%, fa leggermente meglio il Pd che perde “solo” lo 0,2% e si ferma al 19,3% mentre il Movimento 5 Stelle continua nel crollo di consensi, a seguito anche delle fortissimi divisioni emerse poi ieri in maniera palese al Senato sul voto Mes (perdendo 4 senatori, ndr). 15,7% per Di Maio è oltre che un campanello d’allarme, per di più con una Giorgia Meloni al 10,4% in costante ascesa alle spalle con il suo Fratelli d’Italia; cala anche Forza Italia al 6,7%, mentre Matteo Renzi con Italia Viva non si schioda dal 5,2% di media nazionale.

SONDAGGI EMG ACQUA (12 DICEMBRE): REGIONALI EMILIA-ROMAGNA, IL TESTA-A-TESTA

Guardando ancora i sondaggi politici Emg Acqua di stamani, si può osservar anche i movimenti “nelle retrovie” con i piccoli partiti che avanzano e perdono ancora in questi sette giorni: molto mobile “Azione” di Carlo Calenda, nato da pochissimo e salito già al 2% su scala nazionale. Raggiunge Più Europa, che guadagna in sette giorni addirittura lo 0,4% dopo il crollo delle scorse settimane; La Sinistra invece non fa meglio dell’1,9% pur avendo una cospicua parte all’interno del Governo Conte-2 e dunque una maggiore visibilità rispetto alla scorsa legislatura. Europa Verde all’1,5%, Cambiamo Toti all’1% e soprattutto gli astenuti/indecisi al 40,6%, cifra monstre, concludono le intenzioni di voto Emg per questo fine settimana. Interessante poi l’ultima rilevazione sulle prossime Elezioni Regionali in Emilia Romagna, il vero guanto di sfida lanciato dal Centrodestra al Governo Conte-2 per l’inizio del nuovo anno: ad oggi, il candidato del Pd nonché Governatore uscente Stefano Bonaccini raccoglie il 46,5%, mentre la sfidante della Lega Lucia Borgonzoni resta incollata al 44%. Una sfida all’ultimo voto anche perché il M5s con il proprio candidato (che sceglierà quest’oggi con un ultimo voto su Rousseau) non andrebbe oltre il 5,5% su base regionale.

