Sondaggi politici/ Tecné: Lega 30,4%, sale Pd, tra M5s e Meloni meno di 1%. Renzi giù

I sondaggi politici condotti da Tecné per la trasmissione Mediaset Quarta Repubblica non danno grandi “scossoni” rispetto alla scorsa settimana anche se certificano due nodi su tutti: i 5Stelle, nonostante il ritorno in piazza contro i vitalizi, non raccolgono consenso e anzi continuano a perderlo; Fratelli d’Italia non vede resistenze e continua a crescere rosicchiando voti agli alleati della Lega. Nel mezzo, v’è tutta la politica con il Governo Conte-2 in difficoltà e ad un passo dalla rottura che però non “incide” nelle rilevazioni di Pd e Italia Viva di fatto stabili rispetto 7 giorni fa. I sondaggi nazionali danno Salvini ancora in testa al 30,4% con un vantaggio di poco sotto il 10% sul Partito Democratico che insegue al 20,8% e consolida la posizione di forza all’interno dell’esecutivo. Il Movimento 5 Stelle è in caduta libera e senza un leader in attesa degli Stati Generali non fa meglio del 13,4% e con le parallele difficoltà interne al Governo (per lo scontro con Renzi sulle riforme Bonafede) non vede un futuro roseo a livello elettorale.

SONDAGGI TECNÈ-SWG (17 FEBBRAIO): IL CONFRONTO

Gli altri sondaggi politici espressi nella trasmissione condotta da Nicola Porro non fanno che certificare invece la crescita pazzesca di Fratelli d’Italia, ora al 12,5% e con Di Maio e Crimi nel mirino: la distanza è per la prima volta sotto l’1% con la possibilità di sorpasso nelle prossime settimane laddove dovessero continuare le difficoltà interne del M5s e laddove soprattutto Giorgia Meloni dovesse continuare a “rosicchiare” voti al Carroccio. Forza Italia resiste nei sondaggi al 7,2% e mette distanza tra sé e Matteo Renzi, in lieve flessione al 3,9%. Italia Viva ha “ravvivato” la settimana politica con lo scontro durissimo contro Conte, Pd e i 5Stelle provando a riaffermare una centralità politica. Per ora, va detto, la centralità elettorale è ancora invece lontana anni luce e non sta pagando la strategia di opposizione interna alla maggioranza: chiudono i sondaggi politici Tecné con La Sinistra al 2,6%, Azione di Calenda al 2,4%, +Europa all’1,9 e l’Europa Verde all’1,8%. Osservando un breve confronto con gli altri sondaggi politici del lunedì sera, quelli canonici di Swg su La7, non si possono non notare le diverse posizioni della Lega (32,4% contro il “solo” 30,4% di Tecnè) e il calo netto di Forza Italia al 5,1%, diverso dal 7,2% sondato dai sondaggi di Quarta Repubblica. Infine Italia Viva di Renzi che col 4,2% fa leggermente meglio dei dati rilevati da Tecné.

