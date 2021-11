Sonia Bruganelli attacca Miriana Trevisan/ “É una piagnona. Facile essere come lei…”

Sonia Bruganelli, sin dalle prime puntate del Grande Fratello Vip 2021, non ha mai nascosto di apprezzare il carattere di Soleil Sorge a cui ha dato più volte l’immunità elegodiano la sua schiettezza. Al contrario, la moglie di Paolo bonolis ha spesso espresso dubbi sull’atteggiamento di Miriana Trevisan con cui ha anche discusso per il suo rapporto con Nicola Pisu. A poche ore dalla nuova puntata del reality show, Sonia Bruganelli, durante una diretta Instagram, ha così ribadito la propria posizione sulle due concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 che, pochi giorni fa, hanno anche discusso duramente.

Nel rispondere alle domande di fans, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha ammesso di non amare in modo particolare Miriana Trevisan che, invece, piace ad Adriana Volpe. Inoltre, ha spiegato perchè si riconosce di più in Soleil Sorge piuttosto che nell’ex ragazza di Non è la Rai.

Sonia Bruganelli difende Soleil Sorge: ecco perchè non le piace Miriana Trevisan

Sonia Bruganelli ha commentato la dura lite avvenuta negli scorsi giorni tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan durante la quale quest’ultima aveva rivolto pesanti accuse all’influencer. La moglie di Paolo Bonolis spiega perchè non abbia una particolare simpatia nei confronti della Trevisan.

“Miriana non mi è mai piaciuta. Ha esagerato sulla cosa di Soleil perchè ha detto che l’aveva minacciata” – ha esordito la Bruganelli. Poi aggiunge: “E’ un po’ piagnona. E’ quello che dico sempre ai miei figli. La cosa peggiore è piagnucolare e lamentarsi, ma si vede che al pubblico piace. A me personalmente non piace, ma non è una novità tanto che piace tantissimo alla mia collega. Poi c’è una cosa stranissimo: il pubblico l’aveva fatta fuori e quattro giorni dopo era la più amata. Avete problemi voi perchè vi assicuro che i voti sono veri”, aggiunge la Bruganelli. “E’ più facile essere come Miriana piuttosto che come Soleil perchè essere come Soleil devi avere una personalità anche un po’ borderline”, conclude.

