Sonia Bruganelli attacca Tavassi “capobanda”/ “Non avete rapporto con Donnamaria e…”

GF Vip, Sonia Bruganelli su Edoardo Tavassi: “Capobanda. Ho dubbi su…“

Al Grande Fratello Vip 2022 la coppia composta da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria continua a far discutere, e la Casa è spaccata. La concorrente è sempre più nel mirino delle critiche dei coinquilini, dalla Murgia a Oriana, da Micol a Giaele: tutti la accusano di essere provocatrice e allo stesso tempo di voler passare sempre come vittima della situazione. Anche Edoardo Tavassi non ha parole positive per la schermitrice e, essendo grande amico di Donnamaria, ritiene che la sua vicinanza alla ragazza non gli sia affatto di aiuto.

Tuttavia, nel corso del dibattito della puntata di questa sera, interviene anche Sonia Bruganelli. L’opinionista del reality ritiene infatti che Tavassi sia un po’ il capogruppo di questo schieramento contro Antonella e, per questo, fa una riflessione: “Io volevo chiedere a Tavassi, che è il capobanda. Ho dubbi su quanto voi siate contenti le volte che i due ragazzi si riavvicinano. Ho l’impressione che, anziché gioire dei loro riavvicinamenti, voi con piccole battutine non abbiate tutto questo rapporto con il vostro amico Edoardo. Ho l’impressione che tanto tanto amici di questa coppia voi non lo siate“.

Edoardo Tavassi su Donnamaria: “Non gli auguro Antonella nella vita“

Secondo Sonia Bruganelli, dunque, il gruppo non avrebbe a cuore Edoardo Donnamaria, essendo sempre schierati contro Antonella Fiordelisi e gioendo ogni volta che la coppia litiga o si allontana. Edoardo Tavassi però replica prendendo le difese dell’amico: “Io non sono amico della coppia, io sono amico di Edoardo. Io non gli auguro Antonella nella vita“. Donnamaria inoltre replica all’opinionista spiegando: “Penso che se un amico vero crede che tu possa stare meglio senza una persona, può dirlo. Ma io di consigli negativi per la coppia ne ricevo dal primo giorno in cui mi sono avvicinato ad Antonella“.

Interviene anche Antonella, che rivela amareggiata per quale motivo il gruppo del Grande Fratello Vip 2022 le dia addosso e disapprovi la coppia che forma con Donnamaria: “Adesso che il cerchio si stringe, loro cercano in tutti i modi di non far andare bene le cose tra noi. In più, facendo il gioco del gruppo, pensano che insieme io e Edoardo siamo forti, quindi ad oggi stanno usando strategie“.











