Il rapporto tra la concorrente Sonia Bruganelli e il membro della giuria Selvaggia Lucarelli è uno dei tanti motivi d’interesse nella trasmissione Ballando con le Stelle, programma tv che andrà in onda questa sera in prima serata Rai con la conduzione di Milly Carlucci. Le due – anche prima del programma – non si sono mai benvolute ed ora stanno esplodendo vecchie ruggini.

Nelle ultime settimane più volte si sono stuzzicate ma è nell’ultima puntata del programma che le due forti personalità sono arrivate ai ferri corti e ora tutti i fan del programma hanno un motivo in più per seguirlo e capire dove potrebbero andare a tirare. Qualche settimana fa Selvaggia ha svelato che Sonia voleva soffiargli il posto nella giuria di Ballando con le Stelle, un altro elemento che avrebbe portato alla rottura tra le due.

E pensare come ha rivelato Sonia Bruganelli che i rapporti inizialmente sembravano buoni e l’ex moglie di Paolo Bonolis ha infatti svelato: “In passato Selvaggia ha presentato un suo libro nella mia rubrica ‘I libri di Sonia’ e credo ci fossimo piaciute, entrambe eravamo molto divisive”. Da quei tempi però le cose sembrano essere davvero molto cambiate.

Sonia Bruganelli, cosa non funziona con Selvaggia Lucarelli

Nell’ultima puntata Sonia ha ironizzato sulla newsletter a pagamento di Selvaggia Lucarelli e questa ha infastidito e non poco la giornalista. Sonia ha però risposto alle critiche ed ha chiarito: “Non mi preparo le battute da casa, non so mai cosa può accadere e sicuramente mi uscirebbero meglio se me le preparassi da casa”. Allo stesso tempo Sonia racconta una cosa del programma che in fondo le dà fastidio:

“Lei parla nel programma con una versione senza contraddittorio. Le cose meglio dircele in faccia, gratis”, ha spiegato la nota opinionista, nelle vesti stavolta di concorrente. Un’altra cosa a cui tiene molto Sonia Bruganelli è specificare che lei è indipendente e non c’entra nulla il rapporto con Paolo Bonolis nella sua carriera:

“Anche io ho lavorato, pur avendo sposato un uomo ricco. E il mio lavoro non vale meno del suo“, chiarisce Sonia infastidita dai continui accostamenti all’ex marito. Stasera andrà in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle e oltre alla prova in pista c’è la consapevolezza che potremmo assistere ad un nuovo scoppiettante scontro tra le due prime donne.