SONIA BRUGANELLI E DIANE ZOELLER, MOGLIE ED EX BONOLIS/ “Nei rapporti di coppia…”

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono innamorati più che mai, come ha confermato Paolo Bonolis nel pomeriggio di oggi a “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin. Un rapporto, quello con la moglie, che il conduttore ha definito in questi termini: “È facile esserci solo quando tutto va bene. Io credo che in un rapporto di coppia, se si scappa di fronte alle difficoltà dell’altro, ci sia qualcosa che non vada. Non nel rapporto, ma in te stesso”.

Insomma, esserci sempre e comunque è un vero e proprio pilastro comportamentale per Paolo Bonolis, che secondo Sonia Bruganelli è un bravo marito e il suo migliore amico: “Ci mancherebbe altro, rientra anche questo nel compito del buon marito. Anche Sonia è la mia migliore amica, ha dei profondi sentimenti che esprime in altri territori. Mi ha dato tanta praticità, perché sul piano della dedizione quotidiana è veramente un fenomeno”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Sonia Bruganelli e Diane Zoeller: le donne della vita di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è stata l’unica che è riuscita a fare capitolare Paolo Bonolis, che sembrava intenzionato a non sposarsi più dopo la fine del suo matrimonio con Diane Zoeller (è stato questo il principale motivo che ha causato la rottura con Laura Freddi). L’attuale consorte del conduttore è infatti arrivata nella sua vita al momento giusto, quando lui aveva ormai metabolizzato il senso di colpa che può scaturire per la fine di un rapporto importante, soprattutto quando di mezzo ci sono due figli.

L’opinionista del “Gf Vip” è orgogliosa della grande famiglia allargata che è riuscita a creare e del rapporto che i suoi tre figli, Davide, Silvia e Adele, hanno con i fratelli maggiori, che vivono stabilmente in America. Una conferma di come arrivare a questo passo sia possibile mettendo da parte i rancori del passato.

Il conduttore, con la consueta ironia che lo contraddistingue, ama parlare dei suoi due figli maggiori, Stefano e Martina, come della sua “famiglia americana“. I due ragazzi sono cresciuti in modo sereno, nonostante non abbiamo potuto contare sul supporto costante, almeno sul piano fisico del padre. Grande merito è certamente anche di mamma Diane Zoeller, che ha saputo gestiee la situazione al meglio grazie anche alla sua esperienza professionale. La donna, infatti, è una psicologa, che collabora con gli insegnanti nelle scuole.

Il rapporto tra i due ex è comunque buono, come ha confessato lo stesso Paolo: “I figli avuti con la mia prima moglie vivono in America – aveva raccontato a Maurizio Costanzo -. Stefano a Huntington, Long Island, Martina nel Queens, e sostiene le ragazze che hanno subito abusi. I primi tempi soffrivo la lontananza, che era figlia anche della separazione con mia moglie, avvenuta per i motivi che spesso capitano alle persone che si sposano troppo presto. I miei due primi figli hanno comunque legato molto con gli altri tre. Con Diane ci sentiamo invece quando capita”.



