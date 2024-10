Continua il percorso di Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle, la sua esibizione durante la seconda puntata del programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno però non sembra aver convinto la giuria. Il giudizio dei giudici non è stato infatti positivo nei confronti dell’ex moglie di Paolo Bonolis e lei non ha reagito affatto bene alle critiche. Ad infastidirla maggiormente sono state le parole di Selvaggia Lucarelli che senza giri di parole le ha detto che non è certo la prima concorrente che balla male. A parer suo il problema è che lei è una donna con una grande personalità, però in pista sparisce. La nota giornalista ha continuato dicendo che il problema non è il fatto che balla male, ma che sembra piccola lì in mezzo.

Sonia Bruganelli non è certo rimasta in silenzio, dopo il giudizio di Selvaggia Lucarelli ha replicato dicendo che da parte sua si aspettava più acume. Ha poi aggiunto: “Essere piccola non è una mia mancanza, ci ho messo 50 anni per arrivare qui. Vivo dall’altra parte da 20 anni. Ti è chiaro? Il risultato è che sono viva, quindi va bene così”. Subito dopo si è scagliata anche contro Mariotto dicendo che se avesse aggiunto due voti al suo giudizio avrebbe convinto Madonia a prendere un caffè con lui perché a parer suo è l’unica cosa che gli interessa.

Angelo Madonia punge Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli su tutte le furie dietro le quinte

Nel corso della seconda puntata c’è stato uno scambio di pungenti battutine anche tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia, il fidanzato di Sonia Bruganelli. Lui dopo l’esibizione con Federica Pellegrini con ironia ha chiaramente accusato la giornalista di non avere le dovute competenze per giudicare la danza. Lei visibilmente infastidita gli ha chiesto cosa c’entrasse quella battuta dopo anni che ricopre il ruolo di giudice a Ballando con le stelle. Ha poi aggiunto: “Stare con Sonia Bruganelli ti ha fatto diventare simpatico come lei. La simpatia è virale. Quest’anno hai l’opportunità di ballare con una stella del genere e ti metti a fare le battute su di me?”.

A quanto pare l’ex moglie di Paolo Bonolis non ha digerito né il giudizio della Lucarelli nei suoi confronti né la battuta fatta ad Angelo Madonia. Giuseppe Candela dopo la puntata ha rivelato un curioso retroscena, a quanto pare Sonia Bruganelli era furiosa dietro le quinte. Ha anche rivelato che lo scorso anno lei ha provato a prendere il posto della giornalista nella giuria di Ballando con le stelle ma Milly Carlucci ha rifiutato. Quest’anno ha quindi accettato di far parte del cast come concorrente.