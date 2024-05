Sonia Bruganelli gela Artur Dainese: “Tu fai reality, io sto qua e parlo”/ “Non far passare che sei sincero!”

Artur Dainese nomina Karina all’Isola dei Famosi 2024: studio spiazzato

Artur Dainese è decisamente il protagonista della puntata di stasera dell’Isola dei Famosi 2024, al centro di numerosi battibecchi non solo in Honduras, ma anche in studio. Dopo essere stato destinatario di un furibondo attacco di Dario Maltese a inizio diretta, il naufrago è finito sotto accusa dal gruppo per i suoi atteggiamenti considerati provocatori e poco collaborativi. E, in quel frangente, Sonia Bruganelli ha dato ragione al gruppo sottolineando come spesso tenda ad essere provocatorio, salvo poi fare la vittima.

Bruganelli contro Artur all’Isola dei Famosi/ “Pura strategia la sua, salva Samuel perché forte al televoto”

Il confronto tra il modello e l’opinionista si fa ancora più acceso in un secondo momento, quando i naufraghi sono chiamati a votare chi mandare al televoto flash per la seconda eliminazione di puntata. A sorpresa, Artur decide di nominare Karina Sapsai, con la quale ha legato molto nell’ultimo periodo. “Siccome sono già in nomination vado di strategia: nomino Karina, è l’ultima arrivata, ha fatto meno di noi“, la sua motivazione.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia fidanzati/ Passeggiata mano nella mano e teneri abbracci a Roma

Sonia Bruganelli gela Artur Dainese: “Meglio che taci, peggiori la tua situazione!“

La scelta di Artur Dainese di nominare Karina ha sorpreso tutti, compresa Vladimir Luxuria: “Artur, per carità ognuno gioca, ma noi seguiamo cosa fate e stavi sempre con lei, eri molto carino con lei. Ho capito che tu hai già detto che sei capace di tradire, però…“. Il modello a quel punto motiva nuovamente la sua decisione all’Isola dei Famosi 2024: “Non posso tradire Khady, l’ho detto, quindi nomino Karina che la conosco di meno“. Poi, torna sul discorso in sospeso con Sonia Bruganelli: “Comunque volevo dire a Sonia…“.

Sonia Bruganelli: "Una fidanzata per Paolo Bonolis? Organizzerò i casting"/ "Sarei felice per lui"

L’opinionista tuttavia lo interrompe all’istante e sbotta: “No guarda non dire niente, meglio che taci, perché peggiori la tua situazione, te l’assicuro!“. Il modello cerca però di spiegarsi, punzecchiandola: “Visto che continui a dire che ho già fatto un reality, non è così facile fare due reality di seguito, voglio vedere te“. Sonia Bruganelli però controbatte: “Tesoro io non ne ho bisogno, sto qua e parlo, tu fai i reality: ognuno ha il suo ruolo, quindi che cavolo vuol dire?“. Poi, lancia un nuovo attacco al naufrago: “Non far passare che sei una persona sincera, spontanea e che vuole bene agli altri, perché non è vero. Hai nominato Karina, hai detto: ‘Faccio la strategia, è un gioco’. L’hai nominata non perché è arrivata per ultima, ma perché è debole. Quindi di che parli? Tu li fai, ma io li vedo i reality!“











© RIPRODUZIONE RISERVATA