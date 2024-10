Personaggio televisivo ampiamente noto ma soprattutto protagonista di Ballando con le stelle 2024; arriva Sonia Bruganelli a Domenica In per raccontarsi non solo nella sua ultima esperienza nel talent ma anche a proposito di temi che riguardano prettamente la sua vita privata. L’ex moglie di Paolo Bonolis è stata subito incalzata da Mara Venier a proposito della sua ‘presunta’ durezza, della sua verve che secondo la conduttrice sarebbe più una sorta di scudo per proteggere le debolezze. A suo modo, Sonia Bruganelli ha provato a raccontarsi senza filtri.

Sonia Bruganelli: “Tornare con Paolo Bonolis? Forse scapperebbe…”/ “Ora devo capire cosa voglio”

“Io non ti posso dire che gli occhi della tigre non mi siano appartenuti; ho passato molti anni a cercare di capire cosa mi accadesse intorno sia dal punto di vista affettivo che lavorativo, materno. La mia reazione o difesa è stata aggredire che mostrare a tutti che meritavo il posto dov’ero; accanto ad un uomo importante, impegnata in tv”. Inizia così Sonia Bruganelli a Domenica In, una sorta di introduzione autobiografica volta a spiegare i motivi del suo essere, le radici da cui parte il suo carattere che spesso viene percepito all’apparenza. “Soprattutto in un ambiente dove il legame con un personaggio importante arrivano finti sorrisi; anche per questo ho per tanto tempo lavorato più dietro le quinte che sotto la luce dei riflettori”.

Silvia, la malattia della figlia di Sonia Bruganelli e l'operazione post nascita/ Il ricordo choc

Sonia Bruganelli a Domenica In: “Ecco perchè mi sono costruita una corazza…”

Il riferimento diventa poi diretto al rapporto con il suo ex marito Paolo Bonolis; a tal proposito Sonia Bruganelli ha sottolineato nuovamente come fosse ingiusto essere etichettata in maniera erronea ponendo l’accento sul rapporto ormai concluso con il conduttore. “Paolo è un uomo con una testa gigante, sono passata come la stron*a della situazione; questo negli anni mi ha portato a costruirmi questa corazza”.

Sonia Bruganelli ha poi parlato del toccante post pubblicato di recente dal suo ex marito Paolo Bonolis; un tenero scatto di famiglia che a suo dire: “Avrei voluto non fosse costretto a farlo, nel senso che le persone hanno presunto che la nostra separazione lasciasse me in balia di tutti…”.

Angelo Madonia, chi è il compagno di Sonia Bruganelli/ Lei: "Stare con me gli ha portato tanti attacchi"