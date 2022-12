Sonia Bruganelli, moglie Paolo Bonolis/ Lui: “è una splendida madre”

Sonia Bruganelli e il segreto dell’amore con Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è la moglie di Paolo Bonolis. La coppia si è conosciuta nel 1997 e qualche anno dopo si è sposata. Dal loro amore sono nati tre splendidi figli. Diverse volte si è parlato di crisi tra i due, ma in realtà l’opinionista del Grande Fratello Vip ha sempre smentito le voci e i gossip. Recentemente però hanno fatto discutere le dichiarazioni dell’imprenditrice che, dalle pagine del Corriere della Sera, parlando proprio della vita privata con il conduttore Mediaset ha confessato il segreto del loro amore: “dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita”.

Una dichiarazione che ha fatto discutere rimbalzando su tutti i settimanali e quotidiani. Lo stesso Paolo Bonolis, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha cavalcato la polemica precisando: “abbiamo solamente preso l’appartamento accanto, abbiamo costruito una porta perché Sonia ha piacere di avere la camera sua e il bagno suo. Se dormiamo assieme? Fatevi i c*zzi vostri!”.

Paolo Bonolis e l’amore per Sonia Bruganelli

Non solo, Paolo Bonolis parlando di Sonia Bruganelli ha anche dichiarato: “è una splendida madre. Si dedica tantissimo ai figli e sono stato molto fortunato ad avere dei figli con lei”. Le parole dell’opinionista del GF VIP 7 hanno però creato non poche polemiche smorzate con l’ironia che da sempre contraddistingue il conduttore televisivo che, nel programma Verissimo di Silvia Toffanin, ha rimarcato dicendo: “devo essere sincero, questo è un tema molto delicato. Io ho acquistato un appartamento adiacente al nostro, abbiamo fatto una porta, abbiamo ampliato e quindi si sono create più stanze. I lavori non sono ancora terminati”.

Il conduttore ha poi aggiunto: “capisco che questo sia un tema che può colpire profondamente l’animo degli italiani. Mi ha chiamato anche Mattarella, mi ha detto di trattare l’argomento con una certa riservatezza fino a quando non sono sicuro e che pure Draghi voleva occuparsene”.











