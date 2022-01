Sonia Bruganelli “Nathalie Caldonazzo ridicolizza uomini”/ “Li mette alla berlina”

Sonia Bruganelli attacca Nathalie Caldonazzo al Grande Fratello Vip. E’ palese l’antipatia della moglie di Paolo Bonolis per l’attrice e showgirl che nella casa è stata letteralmente attaccata da Giucas Casella per avergli dato del falso. Personaggio di punta di questa edizione, il paragnosta si è sempre dimostrato un paravento e il pubblico se ne è accorto eccome del suo doppiogioco e del suo essere in diverse situazioni poco chiaro. Per questo motivo sentirsi del falso dalla Caldonazzo l’ha fatto letteralmente scoppiare con tanto di perdita del controllo durante l’ultima diretta del reality show di Canale 5. Un momento di dubbio gusto con una donna, Nathaly, presa letteralmente di mira da un uomo, ma in questa occasione nessuno ha mosso un dito nemmeno il padrone di casa.

Dopo il comportamento esagerato e in parte violento di Giucas Casella, Alfonso Signorini ha deciso di aprire la puntata proprio da questo brutto momento chiedendo ai diretti interessati il loro pensiero. La showgirl ha precisato: “qui recita la parte ‘non ho capito’ non credo che lui sia così, è un pò una caricatura di quello che è. Abbiamo chiarito, adesso abbiamo un rapporto normale, tranquillo”.

Sonia Bruganelli: “Nathalie Caldonazzo hai astio verso gli uomini”

Pace fatta fra Nathalie Caldonazzo e Giucas Casella, ma dallo studio è Sonia Bruganelli a puntare il dito contro la donna. “Sono dalla parte di Giucas dopo quanto si è dato nel programma debba giustificarti con Nathaly di come sta vivendo il GF” – dice la moglie di Paolo Bonolis che poi attacca la Caldonazzo – “costruire è difficile, distruggere è un attimo”.

Poi la Bruganelli tocca un argomento molto delicato della vita di Nathalie Caldonazzo dicendole: “mi dispiace, mi sembra che tu abbia un rapporto con gli uomini difficilissimo, si vede da fuori che c’è una astio di base che te li porta a ridicolizzare e metterli alla berlina”. Per fortuna a mediare c’è Adriana Volpe che giustamente precisa: “l’abbiamo visto tutti, Giucas è stato eccessivo, ma si è reso conto subito. Era talmente in difficoltà che mi immaginavo una tachicardia, lui ha chiesto scusa, Nathaly ha vissuto un disagio, ma direi adesso pace fatta”

