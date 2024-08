Concorrenti Ballando con le stelle 2024, Sonia Bruganelli nel cast: l’annuncio ufficiale

Era nell’aria già da tempo ma solo in questi minuti è arrivata la conferma ufficiale: Sonia Bruganelli sarà tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2024. L’ex moglie di Paolo Bonolis lo ha annunciato tramite un video condiviso sul suo profilo social ufficiale e su quello del programma del sabato sera di Rai1. Poche parole per annunciare che farà parte del cast: “Sole, mare, bibite ghiacciate… tutto meraviglioso, ma sta per finire! Perché? Perché a settembre sarà anche io a Ballando con le stelle. Intanto mi idrato, ciao Milly!”.

Colpaccio per Milly Carlucci, quindi, che avrà tra i concorrenti una personalità forte ed agguerrita come Sonia Bruganelli, imprenditrice che ha già dimostrato di che pasta è fatta come opinionista prima al Grande Fratello Vip e poi all’Isola dei famosi. Lascia Mediaset per trasferirsi su Rai1 e ritrovare il suo nuovo fidanzato Angelo Madonia. I due ormai sono usciti allo scoperto e di recente sono stati di nuovo beccati insieme a festeggiare i 40 anni del ballerino. Ballerino professionista che un paio di anni fa è rientrato nel cast di Ballando con le stelle. Insomma ci sarà spazio per il gossip anche se sembra che i due non faranno coppia.

Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024: sarà scontro con la giuria? In passato liti con Selvaggia Lucarelli

Sonia Bruganelli sarà tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2024 e già c’è chi ipotizza che non mancheranno scontri e scintille con la giuria per via del suo carattere molto forte e determinato. Del resto in passato non sono mancati degli screzi con Selvaggia Lucarelli, giurata storia dello show di Milly Carlucci. Un paio d’anni fa, infatti, Elisabetta Franchi finì nell’occhio del ciclone per alcune sue discutibili dichiarazioni sulle dipendenti (le assumeva over 40 per evitare che andassero in maternità) In quell’occasione Sonia Bruganelli fu tra i pochi a difendere l’imprenditrice scatenando la reazione sorpresa di Selvaggia Lucarelli: “Sai Sonia, ti considero più intelligente di così.”

E non è tutto, più di recente la giornalista e giurata di Ballando con le stelle 2024 si è espressa in maniera dura e netta sulla separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Innanzitutto definì l’intervista rilasciata dagli ex coniugi a Vanity Fair un falò di confronto e poi facendo un paragone con un’altra separazione dell’epoca, quella tra Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri lanciò una frecciata: “E dopo quelle rotture algide in cui la gente va a farsi confessare in video da un giornalista, torniamo a quelle rotture genuine, schiette, alla vecchia maniera: lui che limona un’altra in discoteca. Questa è vita vera, quella che abbiamo attraversato tutti. L’altra è fiction”. Continuerà lo scontro nello show o le due troveranno un punto di incontro?