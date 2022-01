Sonia Bruganelli: “Non ci sarò al prossimo GF Vip”/ “Adriana Volpe non mi vedrà più!”

Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities” su Rtl 102.5 News, nel corso della puntata di lunedì 24 gennaio 2022 condotta da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Carolina Russi. In collegamento audiovisivo dalla propria abitazione, la donna ha rivelato che si stava preparando per la diretta di questa sera su Canale 5: “Il lunedì ho la mattinata libera, così mi permetto di guardare il daytime del GF per capire a che punto sono i meccanismi della Casa”.

La televisione, del resto, è sempre stata la grande passione di Sonia, tanto più che, appena è stato possibile, ha intrapreso un percorso di studi mirato (Scienze della comunicazione) ed è stata tra le prime laureate in Italia: “Ho poi cominciato a lavorare nel settore che mi piaceva grazie all’incontro con mio marito Paolo Bonolis. L’ho conosciuto in tv, in quanto per mantenermi all’università facevo fotoromanzi e telepromozioni. Nell’ultimo anno di studi, ne ho fatta una proprio all’interno di un suo programma e da quel momento è nato tutto. Quando il nostro rapporto è diventato serio, ho fatto due passi indietro in termini di visibilità. Tutti pensano che lui mi abbia aiutato a diventare famosa, invece lui mi ha dato una mano solo nel campo della promozione televisiva”.

Nel prosieguo della sua intervista a Rtl 102.5 News, Sonia Bruganelli ha confermato la sua volontà di abbandonare definitivamente il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip dopo l’esperienza di quest’anno: “Il 14 marzo finirà tutto e lo continuo a dire anche ad Adriana Volpe… Non mi vedrà mai più, tornerò a fare la mamma! Sicuramente, però, è stata un’occasione divertente, del resto io mi sono laureata con una tesi sul GF. Ho voluto però continuare a fare l’imprenditrice e, per quanto riguarda i miei outfit, ho dato un’opportunità a giovani stilisti di vestirmi, che altrimenti non l’avrebbero avuta così velocemente”.

Per quanto riguarda certi comportamenti nella Casa, Bruganelli ha infine ricordato che “non siamo tutti uguali, non possiamo azzerare la realtà delle persone, perché comunque il loro vissuto le porta a dire e fare determinate cose”.



