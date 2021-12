Sonia Bruganelli, perchè non c’è in studio al Grande Fratello Vip?/ Laura Freddi la sostituisce…

La presenza di Sonia Bruganelli in veste di opinionista al “Grande Fratello Vip” sta facendo discutere. C’è chi apprezza infatti la sua schiettezza e il non avere peli sulla lingua quando si tratta di commentare l’operato dei concorrenti, mentre c’è chi ritiene che lei sia palesemente troppo dalla parte di Soleil Sorge. La moglie di Paolo Bonolis potrebbe essere però assente nelle prossime puntate, anche se lei stessa ha provato a smentire tramite il suo profilo Instagram chi riteneva fosse pronta a concludere questa esperienza dopo il battibecco avuto nell’ultima puntata proprio con Alfonso Signorini.

Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia a “Casa Chi”, la donna potrebbe comunque assentarsi per qualche settimana, per poi riprendere regolarmente il suo ruolo nella parte finale del reality. Questo avverrebbe a causa di una vacanza che lei aveva già programmato e di cui ha prontamente informato anche la produzione della trasmissione. Ma chi la sostituirà? In pole position ci sarebbe una persona che lei conosce bene.

Laura Freddi sostituisce Sonia Bruganelli al “Grande Fratello Vip“? Lo scenario

“Sonia Bruganelli aveva già anticipato che avrebbe saltato una puntata del Grande Fratello Vip ma non significa che non verrà sostituita e ci sarà solo Adriana Volpe – sono state le parole di Parpiglia, che è anche uno degli autori del reality -. Il nome della prescelta è stato già fatto e va ricercato all’interno del cast del Grande Fratello Vip 1. La persona che sostituirà Sonia sarà una ex concorrente di 44 anni. Ha avuto “l’ok” di Sonia e rimanda a qualcosa che si avvicina a lei… fine“.

Gli indizi dati dal giornalista fanno pensare a una persona che il marito conosce bene, ovvero Laura Freddi, fidanzata con il conduttore dal 1990 al 1995. I due si erano lasciati pur essendo ancora innamorati nel momento in cui si erano resi conto di avere esigenze diverse: lei, infatti, si sentiva pronta per sposarsi, mentre lui non era ancora pronto per quel passo. A distanza di tempo i loro rapporti si sono rasserenati e non è un caso che l’ex velina sia stata anche ospite in una delle puntate di “Avanti un altro“. Proprio per questo la Bruganelli sarebbe favorevole a vederla come sua sostituta nel reality.



