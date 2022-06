Sonia Bruganelli seconda scelta per il GF Vip?/ “Li ha implorati”, la polemica…

Sonia Bruganelli è stata riconfermata come opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip ma all’annuncio sono seguite critiche e polemiche. Pare infatti che la moglie di Paolo Bonolis sia stata una seconda scelta, in quanto Signorini avrebbe voluto qualcun altro al suo posto, ma non solo. Dopo il termine della scorsa edizione, più volte la Bruganelli ha rilasciato interviste spiegando di non voler più far parte del programma in veste di opinionista ma sembra aver cambiato idea, a suo dire dopo un lungo corteggiamento. Per qualcun altro, però, non sarebbe così.

La Bruganelli, nonostante varie interviste in cui aveva dichiarato di non voler tornare in veste come opinionista nel reality, ha cambiato idea. Secondo il sito TvBlog, il cambio di decisione sarebbe avvenuto in seguito “ad lungo corteggiamento da parte di Alfonso Signorini”. Per altri, però, non sarebbe così. Il giornalista di Dagospia, Giuseppe Candela, ha scritto su Twitter: “Dopo la pioggia di annunci via social e settimanali, arriva il dietrofront di Sonia Bruganelli che resta al GfVip come opinionista. Voci da Cologno Monzese. Sceneggiate di rito a parte, sarebbe stata proprio la Bruganelli (pentita dei tanti annunci fatti?) a chiedere chiedere tornare al GF Vip. Non un figurone”.

Botta e risposta

Tramite le Instagram Stories, Sonia Bruganelli ha replicato a Giuseppe Candela: “Ma se le cose non le sai non fai più bella figura a tacere? È tornato il giornalista con le sue invenzioni. ‘Si direbbe..’; ‘Voci..’. Sei davvero il numero uno caro Candela!”. Aggiungendo poi l’articolo di TvBlog, l’opinionista del GF Vip ha scritto: “Poi ci sono quelli che sanno di cosa stanno parlando!“. Da parte di Candela un altro commento in risposta: “Bruganelli conferma: fa il GFVip ma fa sapere che Signorini l’ha pregata in ginocchio. Erano tutti in lacrime e disperati, Piersilvio temeva il tracollo poi la signora Bonolis ha concesso questo favore. Prossima tappa? Cover su Chi e parole di ringraziamento del direttore”.

A rincarare la dose è stato Davide Maggio: “Quella di Lady Bonolis, però, non sembrerebbe essere affatto una prima scelta. In barba a quanto trapelato negli scorsi mesi, infatti, ci risulta che non ci fosse nessuna volontà di riconfermare le opinioniste uscenti. Le new entry erano già pronte ma una delle due nuove opinioniste non sarebbe stata approvata da mamma santissima di Cologno. Il suo nome? Giulia De Lellis. Ebbene sì, ad occupare la poltrona della Bruganelli avrebbe dovuto esserci proprio l’influencer romana. Saltata la partecipazione dell’ex gieffina, viene ripescata la Bruganelli, che a quanto pare ha accettato l’invito pur avendo dichiarato che non avrebbe preso nuovamente parte al programma”. Ecco allora un nuovo commento del giornalista di Dagospia: “Devo scusarmi con Sonia Bruganelli, era persino peggio di come avevo scritto. Come svela Davide Maggio, non volevano nemmeno riconfermarla e avevano scelto Giulia De Lellis.











