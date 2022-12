Sonia Bruganelli vs Charlie Gnocchi: “Non affronti il duello”/ “Stai zitto e poi…”

Sonia Bruganelli critica Charlie Gnocchi: “Sei molto strutturato”

Al Grande Fratello Vip si parla di Charlie Gnocchi, che si è messo contro vari concorrenti all’interno della Casa per via dei suoi comportamenti. Il conduttore radiofonico è stato accusato di aver parlato alle spalle di tanti compagni all’interno della Casa oltre che di aver avuto atteggiamenti scorretti. Sonia Bruganelli dice la sua rivolgendosi proprio a Charlie: “Volevo chiedere una cosa a Charlie. Sei entrato e sei subito stato protagonista. Parlavi con tutti, li facevi parlare…”.

Parlando invece del presente, Sonia ha continuato: “Adesso ad esempio hai parlato di Patrizia, ma perché le cose non le dici quando accadono? Succedono delle cose, tu stai in silenzio e poi dopo ne parli quando il protagonista non c’è o con lo stesso protagonista. Ma non affronti mai il duello mentre accade e non lo capisco perché sei molto strutturato”.

Charlie Gnocchi: “Le dinamiche sono diverse dalle clip”

Charlie Gnocchi, a Sonia, risponde: “Le dinamiche che noi viviamo tutti i giorni non sono le clip che fai vedere tu. Io parlo a tutti di un percorso che viene da lontano. Il discorso Daniele e Patrizia non è quella roba lì. Daniele aveva avuto degli atteggiamenti non solo con lei ma anche tra Patrizia, Wilma e quant’altro. Io ho detto solamente che non mi era piaciuta quella roba lì“.

Sonia chiede: “Da uomo, non ti viene da entrare e prenderlo? È un tuo amico…”. Charlie puntualizza: “Il termine amicizia è improprio. Noi siamo persone divise in due gruppi”. La Bruganelli, però, sentenzia: “Tu devi fare i conti con te stesso, non con il gruppo”.

