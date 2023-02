Sonia Bruganelli vs Edoardo Donnamaria “hai rabbia repressa”/ “Dovresti maturare e…”

Sonia Bruganelli affronta Edoardo Donnamaria: “Hai una rabbia repressa“

Era lecito aspettarsi uno scontro di fuoco e, puntualmente, è arrivato. Nella puntata del Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Donnamaria ha avuto un confronto serrato in studio con Sonia Bruganelli, dopo le parole espresse sul conto dell’opinionista, definita “bollita”, “bruciata” e non solo. “Non me la sono presa, sta là dentro da 4 mesi, ha avuto un andamento per me sinusoidale e anche io ho cambiato opinione su di lui” confessa la moglie di Paolo Bonolis, che dopo i giudizi del concorrente non ha preferito esporsi eccessivamente ma aspettare direttamente il confronto in diretta.

La Bruganelli svela, in particolare, di non aver apprezzato le parole di Donnamaria in riferimento a Paolo Bonolis: “L’unica cosa che un po’ mi ha lasciata così è la modalità: se una donna ha fatto qualcosa è perché si è sposata con un uomo. E questo è il motivo per cui negli ultimi tempi ho voluto far capire quello che pensavo: ho l’impressione che tu abbia un atteggiamento, per quanto riguarda la relazione uomo-donna, che non è limpido. Tu hai, secondo me, una rabbia repressa nei confronti probabilmente della donna di cui ti sei innamorato, perché la gestisci relativamente“. Il riferimento è, ovviamente, ai continui alti e bassi con Antonella Fiordelisi.

Edoardo Donnamaria: “Arrabbiato con Antonella, ma…“

Edoardo Donnamaria ammette di essere tornato sui suoi passi, scusandosi per aver minimizzato la carriera di Sonia Bruganelli in relazione a Paolo Bonolis: “Quando l’ho detto, ho poi detto che scherzavo perché non conosco la carriera di Sonia Bruganelli e non potrei dirlo“. L’opinionista del Grande Fratello Vip 2022 gli dà così un consiglio: “Non mi importa di me. Ma credo che tu dovresti un po’ maturare da questo punto di vista: essere felice delle volte che la persona che dici di amare possa avere un riconoscimento, un successo“.

Il volto di Forum, parlando della Fiordelisi, svela: “Forse è vero che sono arrabbiato con Antonella. Detto questo, mi sono trovato in una situazione in cui non sapevo che fare, ma quando vedo come sto male, devo per forza andare da lei. Voglio stare con lei, se poi sbaglio qualcosa, so che devo maturare e ne sono consapevole“. La Bruganelli gli rivolge così un altro consiglio: “Credo che un uomo che è innamorato della propria donna, comunque non la mette sulla bocca degli altri. Questo a prescindere da tutto“.











