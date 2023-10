SONIA E ALBERTO, COPPIA DI MATRIMONIO A PRIMA VISTA/ “Sono nel panico, ma è perché ci tengo veramente”

Alberto e Sonia a Matrimonio a prima vista 2023

Continua la storia che, per ora, sembra idilliaca di Alberto e Sonia a Matrimonio a prima vista 2023, anche se la convivenza qualche difficoltà l’ha fatta sorgere. Alberto, però, si dice piuttosto preoccupato dal conoscere le altre due coppie, ammettendo di “essere andato in panico per la prima volta”, ma confessando che secondo lui significa “che ci tengo molto a questa relazione”.

Confrontandosi con le altre coppie, infatti, si nota come loro sembrino essere quelli che hanno affrontato meno difficoltà, trovandosi fin da subito in accordo. Sonia, infatti, alle telecamere racconta su Alberto che “mi sto affezionando e sto molto bene con lui, sento che sta nascendo questa cosa tra noi“. Lui, invece, spiega che “so di avere al mio fianco una persona speciale, che vale e che non voglio assolutamente perdere”.

Alberto e Sonia di Matrimonio a Prima Vista 2023: le paure di lui

Alberto e Sonia sono una di coppia di Matrimonio a Prima Vista 2023, l’esperimento d’amore estremo che vede sei single sposarsi con perfetti sconosciuti… sarà per sempre? Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Sonia e Alberto che, dopo la luna di miele, si ritrovano ad affrontare i primi problemi della vita quotidiana. Tutto ha inizio con il trasferimento di Sonia nella casa di Alberto, peccato che lui non viva da solo, ma con i genitori. Un passo importante che non infastidisce la neo sposa, ma buona parte del pubblico del programma si che, giustamente, si è domandato “possibile che Alberto abbia partecipato al programma senza pensare a questo dettaglio? Domande a parte, Alberto e Sonia hanno lasciato Faenza per trasferirsi a Nova Milanese a casa dei genitori di lui.

“Averla qui mi imbarazza, non tanto per difficoltà, perché loro sono molto discreti, ma perché ho paura che possa passare il messaggio che non ho avuto ancora il coraggio di prendere la mia strada e il mio percorso” – ha raccontato Alberto alle telecamere del programma. L’incontro tra Sonia e i genitori va alla grande!

Alberto e Sonia di Matrimonio a Prima Vista 2023

La convivenza di Alberto e Sonia di Matrimonio a Prima Vista 2023 prosegue bene, nonostante le preoccupazioni iniziali di lui visto che ha dovuto accogliere la moglie in casa con i suoi genitori. Sonia viene accolta molto bene dai genitori del marito e dal loro cane. Proprio la neo sposa conferma tutto ciò: “è una bellissima accoglienza. È come dire che tutte le mie cose sono qui”. Dopo il matrimonio e la luna di miele, la convivenza è il passo più difficile ed importante per la coppia.

Proprio Alberto ai microfoni di Matrimonio a Prima vista ha dichiarato: “ho sognato questo momento da quando eravamo in luna di miele”. Non solo, Alberto pensa anche al futuro e alla possibilità di uscire dal programma con la sua sposa Sonia e di trasferirsi a casa sua. “Casa di Sonia mi piace tantissimo, è fatta su misura per lei. I suoi spazi, le sue altezze” – ha sottolineato il marito. La prima notte va alla grande al punto che Alberto chiede a Sonia di non andare a lavoro. Che dire i presupposti per un lieto fine ci sono tutti!











