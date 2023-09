ALBERTO E SONIA, MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2023/ Già innamorati? Lei: “Ci sono stati contatti fisici a letto”

Se le altre due coppie di Matrimonio a prima vista Italia ci vanno con i piedi di piombo e si aprono con calma, quella composta da Alberto e Sonia è già ai baci e alle tenerezze. “Questa prima notte di nozze è andata molto bene. – ammette lei – Abbiamo dormito pochissimo, siamo andati a letto tardi, abbiamo chiacchierato tanto e ci sono stati anche avvicinamenti fisici.” C’è stato gioco e serenità, entrambi si dicono entusiasti.

Alberto e Sonia trascorreranno la loro luna di Miele in Madagascar. Il viaggio procede benissimo e, arrivati a destinazione, si tuffano subito in piscina insieme. “È da pochi giorni che siamo sposati ma abbiamo già capito le nostre affinità, i nostri sguardi”, ammette Alberto, dicendosi entusiasta della conoscenza con Sonia. È già nato un amore? (Aggiornamento di Anna Montesano)

Sonia e Alberto di Matrimonio a Prima Vista 2023: il primo contatto fisico

Sonia e Alberto sono una delle coppie protagoniste della nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista 2023, l’esperimento d’amore che vede alcune persone sconosciute tra loro trovare l’anima gemella al buio. Proprio così, un team di esperti composto da Mario Abis, Andrea Favaretto e Nada Loffredi basandosi sulla compatibilità ha “accoppiato” i protagonisti facendoli conoscere per la prima volta sull’altare nel giorno del matrimonio. Una delle coppie di questa edizione è quella composta da Alberto e Sonia. Il loro matrimonio è stato il primo di questa edizione e i due novelli sposi sono apparsi molto complici e in sintonia al punto che, durante la cerimonia, quando il fotografo ha richiesto il bacio di rito, i due si sono avvicinati scambiandosi un tenero bacio. ”

“E’ arrivato in modo naturale” ha ammesso Alberto anche se la sposa Sonia è più tirata “te ne darò solo un altro, lo vuoi già ora?”. Nonostante i due si conoscano da pochissimo tempo sembra essere scattata la scintilla, visto che Sonia ha confessato poco dopo il matrimonio: “a me Alberto piace sempre di più, sarei interessata ad un approccio fisico”.

Chi sono Sonia e Alberto di Matrimonio a Prima Vista 2023

Ma chi sono Sonia e Alberto di Matrimonio a Prima Vista 2023? Sonia ha 27 anni ed è alla ricerca di una persona interessante con cui arricchire la sua vita dopo tante esperienze con uomini sbagliati. In passato ha sempre conosciuto bad boy, in quanto non è molto attratta e incuriosita dai classici bravi ragazzi. Anche Alberto, l’osteopata-deejay, ammette durante il video di presentazione di aver sempre puntato sulle ragazze sbagliate. ” Dò troppo agli inizi” – ha confessato il ragazzo che potrebbe aver trovato l’amore proprio a Matrimonio a Prima Vista.

Alberto è nato a Nova Milanese, in provincia di Monza Brianza, e ha 28 anni. Dopo alcuni anni di lavoro in una azienda di software ha deciso di rivoluzionare la sua vita tornando tra i banchi di scuola per studiare osteopatia. Una professione che oggi ha imparato e che gli sta regalando grandissime soddisfazioni. Non solo, la notte Alberto lavora come dj.











