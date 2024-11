Sophia Berto, chi è e carriera: dal sodalizio con Nikita Perotti a Ballando con le stelle 2024

Sophia Berto è una delle maestre di danza di Ballando con le stelle 2024, new entry di questa nuova edizione attualmente in corso su Rai 1. Originaria di Chivasso, in provincia di Torino, è nata nel 2004 e sin da giovanissima si è avvicinata al mondo della danza, passione che le è stata tramandata dalla mamma; in carriera, a dispetto della sua giovanissima età, ha già raggiunto importanti traguardi e ha anche instaurato un sodalizio professionale con Nikita Perotti, anch’egli insegnante nel dance show di Milly Carlucci.

L'amica Geniale 4, anticipazioni puntata di oggi 11 novembre 2024/ Elena torna a Napoli ma lascia Nino

La coppia ha ballato insieme sin da adolescenti quando, una volta rimasti entrambi senza i rispettivi partner, sono stati “obbligati” dai loro genitori a unire le proprie forze. I due hanno così iniziato a collaborare professionalmente, diventando campioni italiani di latin show nel 2021 e vincendo nel 2023 Ballando con te, un trionfo che alla fine ha permesso loro di fare il grande salto e debuttare come insegnanti a Ballando con le stelle 2024, lei in coppia con Tommaso Marini e lui al fianco di Anna Lou Castoldi.

Chi è Marcello Messina, il cavaliere di Uomini e Donne che lascia il programma con Giada/ "C'è intesa..."

Sophia Berto e la vita privata: ha un fidanzato? Il gossip su Davide Bonolis

Ma, carriera a parte, che cosa sappiamo della vita privata di Sophia Berto? La giovane ballerina ha un fidanzato o il suo cuore è al momento sentimentalmente libero? In occasione della sua partecipazione a Ballando con le stelle 2024 e della contemporanea presenza in pista di Nikita Perotti, in molti hanno ipotizzato che tra i due potesse esserci anche una relazione amorosa oltre che un sodalizio artistico: entrambi, però, hanno sempre smentito.

Sophia Berto è dunque al momento single, ma negli ultimi giorni è esploso un vero e proprio gossip attorno a lei e che coinvolgerebbe anche Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Una settimana fa, a Domenica In, Rossella Erra ipotizzò la nascita di una presunta nuova coppia a Ballando con le stelle 2024, dopo Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Ipotesi confermata dall’esperto di gossip GigiGX, che di recente sui social ha mostrato una fotografia emblematica che ritrae Sophia Berto e Davide Bonolis insieme in ascensore, mentre si immortalano con un selfie. Possibile frequentazione in corso tra i due? Al momento tutto tace e non sono arrivate conferme né smentite, ma l’indiscrezione accende il gossip su di loro.

Verdiana Zangaro ha un fidanzato?/ Vita privata della cantante e vincitrice di Tale e quale show 2024