Prosegue l’avventura di Tommaso Marini e Sophia Berto a Ballando con le Stelle 2024 di Milly Carlucci. La coppia durante l’ultima puntata del dance show di successo di Raiuno sono tornati sulla pista da ballo con tango sulle note di “Sweet dreams”. Applausi da parte del pubblico in studio per la giovane coppie che si è poi sottoposta al giudizio della giuria. La prima è Carolyn Smith che precisa: “tango non è molto facile quando c’è la differenza d’altezza. Sei stata brava a montare la coreografia, è andato abbastanza bene, c’è ancora qualcosa da lavorare”.

Poi è la volta di Ivan Zazzaroni: “il vantaggio di avere Sophia molto più piccolina ti fa emergere. Oggi eri centrale, fai delle cose ultra moderne”, mentre Fabio Canino: “abbiamo visto due tanghi bellissimi e moderni e apparentemente lontanissimi dal tango tradizionale. Nel vostro c’era lo spirito del vero tango”. Per Selvaggia Lucarelli c’è stato un netto miglioramento: “ho visto un’enorme trasformazione, balli molto meglio e sembra che tu ti stia lasciando andare” confermato anche dal commento semplice di Guillermo Mariotto: “top”.

Tommaso Marini e Sophia Berto di Ballando con le Stelle 2024 conquistano il popolo della notte

Il tango di Tommaso Marini e Sophia Berto a Ballando con le Stelle 2024 non ha conquistato solo la giuria di tecnici, ma anche il pubblico italiano e il popolo dei social. Sui social, infatti, sono tutti a favore della giovane coppia e sono tantissimi i complimenti indirizzati allo schermidore italiano, campione mondiale di fioretto individuale nel 2023, campione europeo nel 2024, vincitore della coppa del mondo di specialità nel 2022. “Sei ottimo anche nella danza, bravo!” – scrive un utente su X, mentre un altro fa notare “l’unica cosa che davvero stona, è la differenza di starura in questa coppia. Però non male!”.

E ancora: “bello, intenso, di carattere” è il commento di un fan di Ballando, mentre un altro sottolinea la modernità di questa coppia “siete talmente innovativi che potreste rompere le regole della danza”. Una cosa è certa: Tommaso Marini e Sophia Berto a hanno conquistato il popolo della notte di Ballando (e non solo!).