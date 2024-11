Per la serie, il flirt che non ti aspetti; direttamente da Ballando con le stelle 2024 arrivano rumor insistenti su una possibile liaison tra il figlio di una concorrente e una delle maestre in gara. Di chi stiamo parlando? Si tratterebbe di Davide Bonolis – figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis – e la professionista Sophia Berto, in coppia con Tommaso Marini nel talent condotto da Milly Carlucci. Ma da dove partono questi rumor di gossip? E’ necessario fare qualche passo indietro.

Selvaggia Lucarelli: “Lite con Sonia Bruganelli? Voleva il mio posto, ma…”/ “Segue sempre un copione”

Non è certo la prima volta che Ballando con le stelle si tramuta in un terreno propizio per teneri amori e quasi in ogni edizione piccole o grandi scintille allietano gli appassionati di cronaca rosa. La domanda delle ultime ore, a tal proposito, è la seguente: Davide Bonolis e Sophia Berto sono fidanzati? Il rumor parte dalla scorsa settimana quando Rossella Erra, ospite a Domenica In, parlò di ben altre due possibili coppie all’interno del programma oltre a quella nota tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia e la presunta liaison tra Giovanni Pernice e Bianca Guaccero.

Sonia Bruganelli voleva il posto di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle 2024?/ “La ‘comfort zone’…”

Davide Bonolis e Sophia Berto: uno scatto in ascensore alimenta le voci sul flirt

Arriviamo dunque alle voci recenti e al quesito proposto precedentemente: Davide Bonolis e Sophia Berto sono fidanzati? Come riporta Isa e Chia, ulteriori dettagli sulla possibile liaison arrivano dal parere di GigiGX, esperto di gossip, che ha rincarato la dose rispetto a quanto già si vociferava. “Posso lanciare uno scoop per il popolo della notte? La ballerina di Tommaso Marini – Sophia Berto – esce con il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis”. Il parere dell’influencer è giunto a corredo di una foto che ritrae Davide Bonolis e la maestra di danza insieme in ascensore; un selfie che ha subito conquistato il web e che dunque alimenta l’ipotesi secondo cui tra i due possa esserci davvero una frequentazione in corso.