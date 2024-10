Sophie Codegoni è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco campione d’ascolti condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La ex tronista di Uomini e Donne in questi giorni è stata protagonista di un momento molto delicato che ha riguardato la figlia Celina. Impegnata nella Paris Fashion Week, Sophie Codegoni è dovuta ritornare subito in Italia quando le è arrivata la notizia che la figlia Celeina era ricoverata in ospedale per convulsioni febbrili. “Ho preso il primo volo, ho abbandonato tutto” ha raccontato su Instagram entrando poi nei dettagli e spiegando cosa è successo alla sua piccola.

Abbiamo passato dei giorni un po’ tosti, ci siamo presi un bello spavento” – ha detto Sophie Codegoni che si trovata a Parigi per la settimana della moda quando ha ricevuto la notizia. “Ho preso il primo volo, ho abbandonato tutto perché la paura era tanta. Ho passato due giorni con lei in ospedale” – ha raccontato la influencer.

Tanta paura per Sophie Codegoni che ha trascorso diversi giorni in ospedale con la figlia Celine. Cosa è successo e sopratutto come sta? “Ha avuto delle convulsioni febbrili, io non sapevo minimamente che cosa fossero. Però a quanto pare è una cosa molto comune, ci sono bambini che sono predisposti, altri meno e Celine lo è, potrebbero non tornarle mai più” – ha raccontato in un video postato sui social. Poco dopo con gli occhi pieni di lacrime ha aggiunto e rassicurato tutti: «ti prende un po’ di ansia perché non te lo aspetti, adesso sto scaricando la tensione. L’unica cosa è stata il fatto di essere lontana da lei, mi sono sentita in colpa. Nello stesso tempo, ero sollevata perché con lei c’era mia mamma, che ha sicuramente tanta esperienza. Non sei stata brava come lei a gestire tutto”.

Sicuramente a starle vicino Alessandro Basciano, l’ex compagno conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip e con cui ha avuto la figlia. I due dopo una serie di tira e molla si sono lasciati, ma quest’estate sono stati paparazzati nuovamente insieme. Un ritorno di fiamma oppure semplicemente erano insieme per la figlia Celine?