Sophie Codegoni, Uomini e Donne/ Lite con Giorgio dopo il bacio: Matteo…

Puntata infuocata per Sophie Codegoni quella di Uomini e donne in onda oggi. La tronista tornerà al centro dello studio e non mancheranno gli scontri. Dopo il bacio senza telecamere con Giorgio, Sophie Codegoni si è scontrata nuovamente con il suo corteggiatore. Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, dopo aver discusso pesantamente in esterna, Sophie e Giorgio si scontreranno anche in studio. La tronista lo accuserà di non essere abbastanza coinvolto al punto da non avere reazioni di fronte al suo interesse per Matteo. La Codegoni, inoltre, ammetterà di non aver provato niente durante il bacio e di considerarlo noioso. Parole durissime quelle della tronista che si scontrerà duramente con Giorgio dando il via ad un botta e risposta durissimo.

SOPHIE CODEGONI, FEELING RITROVATO CON MATTEO RANIERI

Dicorso diverso con Matteo Ranieri dopo la segnalazione sull’ex fidanzata. Il corteggiatore è rimasto malissimo dopo l’esterna del bacio tra Sophie e Giorgio, ma in esterna riesce a rapportarsi con tranquillità alla tronista. I due si confrontano riuscendo a trovare un punto d’incontro. I due si chiariscono e si baciano più volte con la mascherina ritrovando l’armonia di una volta. In studio, Sophie dichiarerà di essere felice dell’esterna fatta con Matteo e di sentire finalmente il reale interesse che prova nei suoi confronti. Dopo gli scontri delle settimane scorse, Sophie e Matteo sono nuovamente in sintonia e l’atteggiamento di Giorgio pare avvicinarli ancora di più. Come reagirà, invece, Giorgio di fronte al feeling di Sophie con Matteo?



