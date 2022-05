Soraia Ceruti scelta di Luca Salatino a Uomini e Donne/ I pro e i contro

Soraia Allam Ceruti di Uomini e Donne: tutte le ombre della scelta di Luca Salatino

Nella puntata del 31 maggio di Uomini e Donne andrà in onda la scelta di Luca Salatino, che dovrebbe cadere su Soraia Allam Ceruti. Secondo quanto riportato dall’account Instagram Uominiedonneclassicoeover, infatti, il tronista dovrebbe svelare la sua preferenza per la ragazza, che è stata a lungo avvolta nel mistero. La stessa Soraia Allam Ceruti, infatti, fino all’ultimo, ha dichiarato di essere convinta di non essere scelta dal tronista.

Soraia Allam Ceruti, d’altronde, ha colpito molto fin dai primi momenti della loro conoscenza, Luca Salatino, che ha parlato di una forte attrazione fisica. Le prime esterne con la corteggiatrice, infatti, hanno destato scandalo in studio e, nella prima fase del corteggiamento, c’è chi ha accusato la tronista di basare il suo corteggiamento solo sull’aspetto fisico. Inoltre, Soraia Allam Ceruti ha avuto dei momenti di forte contrasto con il tronista, soprattutto per i suoi attacchi nei confronti dell’amico del tronista, Matteo Ranieri. Un atteggiamento che sembrava aver toccato con forza Luca Salatino.

Perchè luca deve scegliere Soraia Allam Ceruti di Uomini e Donne?

Luca Salatino sceglierà Soraia Allam Ceruti a Uomini e Donne. Una decisione che arriva dopo una lunga conoscenza, fatta di alti e bassi. La corteggiatrice, però, ha fatto sempre vedere ogni lato del suo carattere, non evitando mai lo scontro con il tronista. A differenza della più riflessiva, Lilli Pugliese, Soraia Allam Ceruti ha sottolineato sempre il suo pensiero in studio, anche scontrandosi con il tronista, specialmente quando ha deciso di difendere Federica Aversano contro Matteo Ranieri.

Soraia Allam Ceruti ha saputo raccontare al pubblico e al tronista la verità, condividendo apertamente anche i momenti in cui il feeling con Luca Salatino era sceso. Sempre coerente anche quando il tronista pressava per ottenere un bacio, la corteggiatrice ha mostrato il suo carattere, fino alla puntata della scelta in cui ha candidamente ammesso di non provare, ancora, amore per Luca salatino.

