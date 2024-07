13enne ha accoltellato un bambino nel corso di una rissa/ Arrestato per “gravi lesioni personali”

Un ragazzo di 13 anni è stato arrestato dopo che un bambino (di età non specificata) è stato accoltellato durante un litigio che ha coinvolto diversi adolescenti. Gli agenti della polizia dell’Essex sono stati chiamati a Collingwood Road alle 17:05 di sabato. “È stato riferito che uno degli adolescenti ha subito un infortunio alla gamba durante l’alterco, che è stato curato sul posto dai paramedici” hanno spiegato le forze dell’ordine, aggiungendo che il 13enne è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di causare lesioni personali gravi al ragazzino.

La rissa ha coinvolto un gruppo di adolescenti e ad avere la peggio è stato un bambino che ha riportato una ferita alla gamba, come confermato dalla polizia: la vittima è stata accoltellata. La ferita da arma da taglio è stata medicata sul posto, come spiegato da “Essex live”: proprio per questo un 13enne è stato arrestato con l’accusa di aver tentato di provocare lesioni personali gravi in ​​seguito all’incidente.

13enne arrestato nell’Essex: trovato dopo una breve indagine

Un portavoce della polizia dell’Essex ha spiegato: “Siamo stati chiamati per segnalazioni di un alterco a Collingwood Road, a Witham, intorno alle 17:05 di sabato 13 luglio, che ha coinvolto diversi adolescenti”. L’agente ha spiegato ancora che in seguito ad una breve indagine, è stato rintracciato un tredicenne, poi arrestato qualche ora dopo.











