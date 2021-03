Sorteggio Europa League 2021, quarti/ Diretta streaming video tv: il tabellone live

DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2021: ABBIAMO LA ROMA

Oggi venerdì 19 marzo è il giorno della diretta del sorteggio Europa League per formare non solo gli accoppiamenti dei quarti ma l’intero tabellone sino alla finale, dunque l’attesa (in particolare dei tifosi della Roma) è davvero grande per scoprire che cosa succederà nel sorteggio Europa League che avrà inizio alle ore 13.00 presso la sede della Uefa a Nyon, in Svizzera. Come già accennato, le emozioni che sempre arrivano dalla diretta sorteggio Europa League saranno parecchio sentite dai tifosi della Roma, unica squadra italiana rimasta ancora in corsa in questa edizione della Europa League 2020-2021 dopo avere vinto sia all’andata sia al ritorno negli ottavi contro lo Shakhtar Donetsk, mentre la sconfitta casalinga nel ritorno contro il Manchester United è stata fatale al Milan e già nei sedicesimi aveva salutato la compagnia il Napoli, sconfitto dal Granada. La Roma è rimasta l’unica rappresentante del calcio italiano nelle Coppe europee, speriamo dunque che possa essere fortunata: in ogni caso, la diretta del sorteggio Europa League è sempre emozionante, dunque adesso scopriamo tutto ciò che serve per seguirlo al meglio.

DIRETTA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del sorteggio di Europa League è garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque rivolgersi ai canali di Sky Sport, con la presenza di ospiti in studio che commenteranno gli accoppiamenti; il sorteggio sarà però visibile anche su Eurosport. Come sempre poi ci sarà l’alternativa della diretta streaming video (disponibile anche con l’applicazione Sky Go) senza costi e attraverso il sito ufficiale della federazione europea, vale a dire www.uefa.com.

SORTEGGIO QUARTI EUROPA LEAGUE: SQUADRE E REGOLAMENTO

Verso la diretta del sorteggio Europa League per i quarti di finale, ricordiamo innanzitutto che le otto squadre interessate saranno Arsenal, Ajax, Dinamo Zagabria, Granada, Manchester United, Roma, Slavia Praga e Villarreal. Due inglesi e spagnole, poi una squadra a testa per Olanda, Croazia, Italia e Rerpubblica Ceca, mancano ad esempio Francia e Germania, che erano addirittura già assenti negli ottavi. Una annotazione sempre importante da fare è che ormai non ci sono più vincoli di alcun genere: questo ultimo sorteggio Europa League della stagione sarà integrale e tutti potranno affrontare tutti, derby nazionali compresi. L’altro aspetto da ricordare è che si tratterà del sorteggio non solo degli accoppiamenti per i quarti di finale, bensì anche del tabellone di tutto il resto della manifestazione, dunque verranno definiti anche gli accoppiamenti in stile tabellone tennistico delle due semifinali che ci porteranno poi all’atto decisivo di questa Europa League 2020-2021, che sarà in programma allo stadio Energa Gdansk di Danzica mercoledì 26 maggio 2021.

