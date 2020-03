Sorteggio Uefa Nations League/ Diretta streaming video tv: Italia in Lega A

Il sorteggio della Uefa Nations League 2020-2021 avrà luogo oggi ad Amsterdam: la cerimonia inizierà alle ore 18.00. Naturalmente adesso l’attesa degli appassionati, per quanto riguarda le nazionali, si concentra su Euro 2020 che ci terrà compagnia in estate, ma la Uefa oggi in un certo senso dà il via anche alla stagione successiva, con questa diretta del sorteggio della fase a gironi della Uefa Nations League 2020-2021, che aprirà la seconda edizione della manifestazione che nel 2019 è stata vinta dal Portogallo. Per la Uefa Nations League vige sempre la divisione delle 55 nazionali europee in quattro Leghe in base al ranking: l’Italia fa parte della Lega A, quella che comprende le 16 migliori nazionali. Bisogna infatti annotare che la Lega A, la Lega B e la Lega C sono state allargate a 16 partecipanti ciascuna, lasciando solamente le sette peggiori nazionali nel ranking Uefa a formare l’ultima serie, cioè la Lega D.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SORTEGGIO

Il sorteggio della Uefa Nations League 2020-2021 non sarà visibile in diretta tv sui canali televisivi italiani, ci si potrà dunque affidare al sito ufficiale della Uefa, che nella propria sezione riservata alla Nations League potrebbe anche offrire la cerimonia del sorteggio in diretta streaming video.

DIRETTA SORTEGGIO UEFA NATIONS LEAGUE 2020-2021: LA LEGA A

In vista dell’odierna diretta del sorteggio della Uefa Nations League 2020-2021 concentriamoci dunque sulla Lega A, che è la più significativa per il valore delle 16 nazionali in gara, Italia compresa. Queste sedici squadre verranno divise in quattro gironi da quattro squadre ciascuno, una per ciascuna fascia di merito nel sorteggio. Le testa di serie sono le quattro semifinaliste della passata edizione della Uefa Nations League, cioè Portogallo, Olanda, Inghilterra e Svizzera. L’Italia è in seconda fascia insieme a Belgio, Francia e Spagna – tutti nomi di spicco che gli azzurri dunque eviteranno. Nella terza fascia avremo Bosnia Erzegovina, Ucraina, Danimarca e Svezia mentre dalla quarta fascia ci saranno Croazia, Polonia, Germania e Islanda. L’ipotesi più difficile ma anche affascinante potrebbe regalarci un girone stellare con Inghilterra e Germania. Solamente le prime classificate accederanno alla Final Four in programma a giugno 2021, mentre chi arriverà ultimo nel proprio girone retrocederà in Lega B per la successiva edizione della Uefa Nations League.



