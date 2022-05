Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sono lasciati?/ Ex Uomini e Donne: indizi social e…

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, ex di Uomini e Donne si sono lasciati?

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono nuovamente lasciati? A distanza di pochi mesi dal loro ritorno nello studio della trasmissione che li fece conoscere, pare che tra i due ex volti ci sia nuovamente maretta. Già alla fine dello scorso anno i due avevano vissuto un momento di profonda crisi, con una rottura resa nota sui social. Poi il ritorno della pace ed i nuovi momenti felici condivisi insieme su Instagram. E proprio dallo stesso social, adesso, giungono indizi di una presunta crisi che sembrerebbe preannunciare una nuova possibile rottura.

A riferire i vari indizi social è stato GossipeTV che ha evidenziato un segnale da parte di Sossio ed Ursula: entrambi pare abbiano smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram. E’ la prova di una nuova crisi in corso? Un gesto certamente forte ed al tempo stesso improvviso che ha lasciato i fan della coppia interdetti. Questo, tuttavia, non sarebbe neppure il solo indizio social che sembrerebbe confermare un momento “no” per i due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: i sospetti dopo i gesti social

Ad alimentare il sospetto che Sossio Aruta e Ursula Bennardo si siano nuovamente lasciati, sarebbe stata anche l’ultima Instagram Story comparsa sul profilo dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Tutto ha un inizio e una fine”, ha scritto Sossio, il tutto a corredo di una foto che ritrae una fiamma che secondo alcuni ricorderebbe il falò della trasmissione Temptation Island Vip, la trasmissione alla quale la coppia prese parte nel 2018 mettendo alla prova il proprio amore.

E Ursula Bennardo? L’ex dama non avrebbe postato al momento nulla di particolarmente “sospetto”. La donna ha trascorso la giornata di ieri al mare a Taranto con la piccola Bianca, la figlia avuta da Sossio Aruta tre anni fa. Proprio quest’ultimo appena una settimana fa aveva postato una foto con la compagna e la piccola di casa, definendo entrambe i suoi “grandi amori”. Ma cosa sarà successo nel frattempo? E’ possibile che sia la classica lite passeggera che avrebbe portato la coppia a smettere di seguirsi sui social colti da un momento di rabbia? E’ possibile che i due romperanno il silenzio molto presto facendo chiarezza sulle attuali voci che li riguardano.

