SOSTENIsario/ Botteghe e ristoranti in ginocchio: “ma non vi lasciamo soli”

“Non vi lasciamo soli, e lo facciamo sostenendovi con il nostro lavoro”. Questo lo spirito con cui il Club di Papillon e il team di Comunica hanno deciso di affrontare il dramma di tanti operatori del cibo e del vino, ovvero il mondo dell’agroalimentare di qualità, e della ristorazione, tra i più colpiti in questo momento.

Così da una costola de ilGolosario Ristoranti di Gatti&Massobrio è nata la prima guida al Delivery per questo periodo di isolamento. All’interno, suddivisi per regione e comuni, tutti gli esercizi, in maggioranza ristoranti, che hanno avviato questo servizio, ma anche botteghe. Ogni esercizio presenta la propria offerta, che potrà essere approfondita, laddove è indicato, sul sito internet. Quindi, piatti pronti consegnati a casa nel raggio d’azione indicato, ma anche vini, prodotti e voucher gourmet per sostenere un mondo in gran sofferenza.

Ma guardando alla ripresa, che certo sarà nel segno del “tutto non sarà come prima”, è nata l’idea di “sostenersi in modo sostenibile”. Il pay-off scelto per raccontare la nuova avventura editoriale varata dalla redazione de IlGolosario, che ha lanciato online il “SOSTENIsario”, neologismo che coniuga sostenibilità e sostegno alle aziende del Golosario. Questi i tre pilastri portanti di un “sito nel sito” che raccoglie le storie di innovazione green più interessanti nel mondo enogastronomico italiano, ma anche i fatti di attualità, le interviste ai protagonisti, i marchi e le iniziative che stanno costruendo un nuovo modo di vivere che ci riguarda tutti, a cominciare dal cibo.

Il SOSTENIsario, dunque, vuol essere di supporto immediato alle aziende per tracciare un loro percorso. Ecco perché nelle stesse pagine sono ospitati gli interventi di professionisti di settore edilizio, comunicazione, marketing, consulenza legale, con i loro consigli e i suggerimenti per innovarsi, con un occhio sempre puntato ai temi della sostenibilità nelle sue varie sfaccettature, da quella ambientale a quella economica.

Tra le prime iniziative del SOSTENIsario, un corso dedicato al corretto approccio ai social, in collaborazione con la realtà di web marketing Rushnet, quindi una guida allo smart working, grazie all’agenzia di consulenza legale Bgrow, fino ad arrivare ai consigli su sanificazione e acustica di Design E.0. Un pool di aziende e professionisti raccolti nel progetto Revolù, volto all’innovazione nel campo del food & wine, che debutterà prima virtualmente su queste pagine e poi, fisicamente, a Golosaria Milano 2020 dal 31 ottobre al 2 novembre.

“Siamo proiettati a guardare il dopo oltre al tunnel nel presentare queste iniziative, e quindi a portare in campo esempi virtuosi che, da un lato, offrano opportunità nuove al mondo del gusto e, dall’altro, salvino quella propensione necessaria alla sostenibilità, che è il valore più importante e chiaro che ci portiamo appresso dopo questo forzato periodo di riflessione”.

Insomma, iniziative che indicano vie per uscire insieme da questo periodo.



