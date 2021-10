Spalletti non riconosce il tecnico dello Spartak Mosca/ Video, risate prima del match

Curioso siparietto accaduto ieri sera durante la sfida fra Napoli e Spartak Mosca, match valevole per i gironi di Europa League 2021-2021, e giocatosi allo stadio Maradona della città partenopea. Prima del fischio iniziale, dopo che le due squadre sono entrate in campo, il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, si è avvicinato alla panchina dei moscoviti per salutare l’allenatore avversario: peccato però che non l’abbia riconosciuto. Rui Vitoria, la 51enne guida tecnica portoghese dello Spartak, era in piedi, a bordo campo, mentre Spalletti lo cercava in panchina: è stato un collaboratore del lusitano ad indicare all’italiano dove si trovasse Rui, e alla fine, dopo un sorriso, i due si sono scambiati la mano.

Cannavaro: “In Cina una prigione dorata”/ “6 bolle in due anni, non ce la facevo più”

E la panchina dello Spartak Mosca non è stata amica del Napoli durante l’incontro, per lo meno questo quanto sostenuto dallo stesso Spalletti, che al termine dell’incontro, conclusosi con la vittoria per due a tre degli ospiti, ha tuonato ai microfoni di Sky Sport: “A fine gara sono andato soltanto a salutare un collaboratore dell’allenatore dello Spartak perché ci ha preso in giro per tutto il secondo tempo”.

Video/ Napoli Cagliari (2-0) gol e highlights: Osimhen trascina gli azzurri (Serie A)

SPALLETTI NON RICONOSCE RUI VITORIA PRIMA DI NAPOLI-SPARTAK MOSCA: MA NEL POST-PARTITA…

E ancora: “L’ultimo quarto d’ora quando siamo rimasti dieci contro dieci mi aspettavo di fare meglio. Ero convinto che si potesse riprendere la partita e anche ribaltare. C’era il tempo per poterlo fare. Invece non siamo stati bravi a mantenere l’ordine. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, poi ci siamo messi 5-3-1 e la partita sembrava in controllo, dal punto di vista tattico si soffriva meno. In una di queste situazioni ci hanno fatto il 2-1, lì è stato un pochino difficile. Poi quando sono rimasti in dieci ho pensato di poter recuperare la partita, invece abbiamo continuato a giocare in maniera confusionaria”.

Cristiano Ronaldo/ “I miei figli devono soffrire un po', siano umili e rispettosi”

Spalletti ha criticato anche l’arbitraggio del match, in quanto a suo avviso, sarebbe stato un po’ troppo rigido verso gli azzurri: “Senza quei 4-5 cartellini gialli sulle ripartenze si sarebbe fatto meglio. Hanno fatto dei falli tattici un po’ al limite, vorrei rivedere il fallo su Manolas, ma anche quello di Osimhen. Mario Rui? È da espulsione, l’arbitro ha fatto una scelta corretta. Abbiamo anche Ghoulam che è fuori, dobbiamo vedere come torna, è un uomo squadra”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA