SPIE SOTTO COPERTURA, ITALIA 1/ Curiosità, trama e cast del film in diretta streaming su Mediaset Infinity

Spie sotto copertura, film in diretta streaming video su Mediaset Infinity

Il film d’animazione Spie sotto copertura andrà in onda stanotte su Italia 1 e contemporaneamente in diretta streaming su Mediaset Infinity. Spie sotto copertura è stato distribuito nelle sale cinematografiche il 25 dicembre 2019 ed ha incassato un totale di 171,6 milioni di dollari in tutto il mondo, ricevendo ottime recensioni da parte della critica. Il film si ispira vagamente al cortometraggio intitolato Pigeon: Impossible di Lucas Martell e riprende questa storia approfondendone diversi aspetti. La presenza di importanti stelle del cinema nel doppiaggio è stata la ciliegina sulla torta di un film ricco di humor e con un’animazione particolarmente curata.

Amici 23 serale 2024, 4a puntata/ Diretta ed eliminato: chi lascerà la scuola tra Sarah e Petit?

In particolare la voce originale di Lance Sterling è quella di Will Smith, che con Spie sotto copertura ritorna nel ruolo di doppiatore, dopo la prima esperienza di Shark Tale nel 2004. Al suo fianco Tom Holland, attore amatissimo dal pubblico per la sua interpretazione di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe. Nonostante i due abbiano collaborato al doppiaggio del film, non si sono mai incontrati di persona durante la registrazione delle battute e si sono conosciuti direttamente alla premiere del film.

Lil Jolie e Sarah, chi è stato eliminato ad Amici 2024?/ È polemica per la scelta della giuria sui CuccaLo!

Purtroppo questo è stato l’ultimo lungometraggio prodotto dagli Blue Sky Studios, la celebre casa di produzione fondata nel 1987 e che ha realizzato grandi film d’animazione come la saga di L’era glaciale, Rio e Ferdinand; è stata infatti chiusa nel 2021 e acquisita da parte della Disney, questo purtroppo ha contribuito a stroncare qualunque possibilità di un sequel di questa simpatica storia di spioni.

Spie sotto copertura, diretto da Nick Bruno e Troy Quane

Sabato 13 aprile, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23,25, il film d’animazione del 2019 dal titolo Spie sotto copertura. La pellicola è diretta dai registi Nick Bruno, noto per la sua attività di animatore negli ultimi quattro capitoli de L’era glaciale, e Troy Quane, artista di storyboard in Uno zoo in fuga e Come d’incanto. La coppia artistica lavorerà nuovamente insieme alla regia del film d’animazione Nimona (2023). Le musiche hanno invece la firma del compositore Theodore Shapiro, autore delle colonne sonore di numerosi film, tra cui Io & Marley (2008), Zoolander 2 (2016) e IF – Gli amici immaginari (2024).

Emanuel Lo, lite con la Celentano ad Amici 2024: "Ignorante!"/ Lei: "Non ho bisogno delle tue lezioncine"

Al doppiaggio originale alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, come: Will Smith, Tom Holland, Rashida Jones, Ben Mendelsohn, Masi Oka, Reba McEntire, Rachel Brosnahan, Karen Gillan e DJ Khaled. Per il doppiaggio italiano i protagonisti hanno la voce di Marco Vivio, doppiatore di Chris Evans, Tobey Maguire, Kellan Lutz e Chris Pratt, e Riccardo Suarez, noto per aver doppiato Henry Hart dalla serie Henry Danger.

La trama del film Spie sotto copertura: un agente segreto si trasforma in un picccione, ma non si dà per vinto

Spie sotto copertura racconta le vicende dell’agente segreto Lance Sterling (Will Smith), uno dei migliori e più apprezzati professionisti nel suo settore, sempre impeccabile nel suo curato completo blu.

Un giorno, un giovane scienziato di nome Walter Beckett (Tom Holland), propone all’uomo una tecnologia rivoluzionaria.

Il ragazzo infatti è impegnato nella creazione di nuove e potenti armi e gadget da fornire ai membri dell’intelligence ed ha ideato un cosiddetto “travestimento biodinamico”, capace di permettere agli agenti segreti di mimetizzarsi grazie all’uso di travestimenti “molto particolari”. Il protagonista beve per sbaglio questo filtro trasformandosi in un piccione.

Questa nuova e inaspettata situazione scatenerà una serie di eventi imprevisti e obbligherà i due a collaborare e a doversi fidare l’uno dell’altro per portare a termine un obiettivo molto importante: salvare tutta l’umanità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA