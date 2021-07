Sprint race, griglia di partenza Formula 1/ Gp Silverstone 2021: lotta per la pole

Siamo curiosi di scoprire la griglia di partenza della Formula 1 per quella che sarà la Sprint Race del Gran premio di Gran Bretagna 2021: chi otterrà dunque la prima pole position del weekend a Silverstone?. Lo abbiamo detto da tempo: con la tappa inglese, Fia e Liberty Media hanno deciso di sperimentare un nuove format per il weekend di gara, atto a promuovere la spettacolarità della formula 1 ma pure snellire il calendario e la programmazione della stagione: vediamolo subito nel dettaglio. Come raccontato, è stata idea di inserire per la giornata di sabato una gara sprint, di appena un centinaio di km al cui termine verranno assegnati pochi punti per il mondiale e disegnata la griglia di partenza per la gara di domenica. Ma per tale sprint race serve pure disegnare la griglia di partenza della Formula 1, che per l’appunto conosceremo oggi, al termine della prima e unica sessione di qualifica ufficiale, che per il Gran Premio di Gran Bretagna 2021, lo ricordiamo subito, avrà inizio alle ore 19.00 secondo il fuso orario italiano.

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1 SPRINT RACE: CHI PER LA POLE POSITION?

Impazienti di conoscere la griglia di partenza della Formula 1 per la sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna 2021, e dunque di scoprire chi centrerà la prima pole position per la prova speciale di domani, vogliamo ora andare a vedere chi porrebbero essere i gran protagonisti della prossima sessione di qualifiche. È un format tutto nuovo e non possiamo escludere (come sempre) colpi di scena, pure è indiscutibile vedere in Max Verstappen e Lewis Hamilton dei big da tenere d’occhio già nella giornata di oggi. Dopo tutto i due sono stati i principali fautori della pole position in stagione nonché protagonisti super nella lotta per la miglior piazza nella griglia di partenza della Formula 1: ricordiamo infatti che l’olandese della Rebdull ha già ottenuto ben 4 prime caselle quest’anno, di cui tre recuperate solo nelle ultime tre gare (tra l’altro tutte vinte dal pilota oranje, nuovo leader iridato). L’inglese della Mercedes, campione della Formula 1 in carica, ha invece messo a bilancio due sole pole position, in Emilia Romagna e Spagna, ma a Silverstone è padrone di casa e non dovrebbero avere alcun problema oggi a raggiungere la prima casella dello schieramento per la sprint race di domani. Chi poi potrebbe dargli fastidio? Certo i rispettivi compagni di scuderia come Sergio Perez e Valtteri Bottas, ma pure Charles Leclerc, poleman a Monaco con la Ferrari e Lando Norris, che al volante della McLaren è certo tra i più veloci piloti del paddock. E come abbiamo detto, qui a Silverstone il colpo di scena è dietro l’angolo: come si comporrà la griglia di partenza della Formula 1 per la Sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna 2021?

